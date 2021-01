Abdelmadjid Attar sera-t-il entendu? Le suspense devait être levé, hier. Les accords entre l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés ont souvent accouché au forceps. Leur dernière rencontre n'a pas dérogé à la règle.

Les travaux de la 13e Réunion interministérielle Opep-Non Opep se sont achevés lundi sans que les pays participants ne parviennent à un accord, a indiqué le ministre de l'Energie lors d'un point de presse en marge de sa participation à cette réunion. Ils ont décidé de repousser les discussions à mardi après-midi (hier après-midi, Ndlr) «pour parvenir à un accord définitif sur l'augmentation ou non des niveaux de production de brut», a ajouté Abdelmadjid Attar. Quels sont les obstacles sur lesquels ont buté les négociations? «Plusieurs participants à la réunion ont émis des craintes autour du marché de brut», a révélé le président en exercice de l'Opep. «Au risque de passer pour un rabat-joie, je tiens à recommander la prudence car la demande de carburant pour le secteur des transports, en particulier dans l'aviation, est particulièrement fragile», a recommandé le ministre saoudien de l'Énergie Abdelaziz ben Salman. «Ne mettons pas en péril tout ce que nous avons réalisé pour un bénéfice immédiat, mais illusoire», a exhorté le prince Abdelaziz ben Salman. À l'inverse, la Russie, leader des 10 alliés de l'Opep, ainsi que le Kazakhstan, militaient pour une augmentation des quotas de production, rapportait l'AFP. «Il serait souhaitable pour nous de ne pas augmenter la production durant le mois de février, afin de ne pas impacter les marchés», a espéré le ministre de l'Energie.

Les regards sont focalisés sur les campagnes de vaccination massive contre la Covid-19 à travers le monde, leur degré de succès et leur durée. «Certes, la mise au point du vaccin a permis aux cours de s'élever à 50 dollars ou plus, mais la question est de savoir si les opérations de vaccination vont réussir et si elles vont durer sur trois mois ou six mois, voire plus», a indiqué le successeur de Mohamed Arkab qui fait savoir que l'étude du marché pétrolier se poursuivra durant les négociations pour parvenir à une décision, hier, en fin de journée.

L'Opep+ a donc décidé de jouer les prolongations et d'entretenir le suspense. Ce qui ne semble pas perturber outre mesure le marché.

Le baril de Brent affichait 51,77 dollars vers 14h40 soit 68 cents de plus que la séance de la veille. Il faut rappeler qu'il avait démarré, la première séance de l'année, le 4 janvier, sur les chapeaux de roue atteignant son plus haut niveau d'il y a 10 mois à plus de 53 dollars avant qu'il ne retombe à 51,09 dollars.

Les cours de l'or noir restaient, à l'écoute de l'Opep et de ses alliés. Que décideront-ils? Les pays signataires de la Déclaration de coopération (Doc) sont prêts à ajuster les niveaux de production, en fonction des conditions et développements du marché pétrolier international, a déclaré le secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole lors de la 47e réunion du Comité technique conjoint (JTC) qui s'est tenue le 3 janvier. Cette réunion a précédé la 25e réunion du Comité ministériel conjoint de suivi (Jmmc) et la 13e Réunion ministérielle de l'Opep non-Opep qui s'est poursuivie hier. Il faut rappeler que la décision de l'Opep+ de retirer 7,2 millions de barils est entrée en vigueur depuis le 1er janvier.

Les «23» se sont entendus pour limiter l'augmentation de leur production de 500000 barils à partir de cette date, contre près de 2 millions de barils par jour initialement prévus. Une décision qui avait été annoncée à l'issue de la 12ème réunion ministérielle de l'Opep+, qui s'est tenue le 3 décembre 2020, par visioconférence.