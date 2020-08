L'ouverture du capital de certaines grandes entreprises publiques, demeure une option incontournable, dans l'élaboration du Plan de relance économique. Un pan important du secteur de l'industrie, et ce notamment par les volumes de production, et les potentialités de développement qu'elles recèlent. Dans ce sens, le ministre de l'Industrie, Ferhat Aït Ali Braham, a annoncé, durant la Conférence nationale pour la relance économique que «le gouvernement vient d'engager une réflexion autour de l'ouverture du capital de certains groupes publics et leur financement dans le cadre d'un plan intégré de restructuration». Une opération qui repose essentiellement sur les bases qui seront mises en place pour acter le passage d'une gestion bureaucratique à une gestion scientifique de l'entreprise des grands pôles industriels, qui ont fait la fierté du pays par le passé, et qui croulent sous les affres de l'oubli et de l'obsolescence, à l'image du complexe de filature et de production de coton de Draâ Benkhedda, dans la wilaya de Tizi Ouzou, ou encore la Snvi, pour ne citer que ceux-là.

Pour ce faire, le ministre de l'Industrie a indiqué que «les banques assuraient, par le passé le financement du déficit des groupes publics, mais le gouvernement entend, désormais, insuffler une nouvelle dynamique à ces groupes, à travers le recours à l'épargne publique et privée». Il faut dire que toute la problématique réside dans le fait de transformer l'épargne publique et privée, abondante, en investissement, à travers la mise en place de fonds pour des prestations de services bancaires et de crédit. Une tâche minutieuse qui repose sur deux facteurs essentiels, en l'occurrence l'attractivité des produits financiers mis à la disposition des investisseurs et la capacité de ces derniers à remplir les critères de solvabilité. Dans ce sillage, Ferhat Aït Ali fait savoir que le calcul des actifs et des passifs et d'études de marché des entreprises en question, s'impose comme élément d'évaluation pour déterminer les chances de chaque entreprise à se maintenir sur le marché et de se développer, en contribuant à une plus-value de l'économie nationale «Certaines entreprises rencontrent des problèmes à la commercialisation de leurs produits et non dans la gestion; ces entreprises détiennent, en effet, des projets économiques efficaces à même d'attirer l'épargne publique, mais dans le cas contraire leur présence sur le marché serait remise en question.» Il y a lieu de croire que pour certaines grandes entreprises, trop obsolètes pour bénéficier d'une remise à niveau technique et financière, n'auront plus de raison d'exister et disparaîtront, pour délester le marché d'une charge qui s'avère lourde à porter par la conjoncture actuelle. En somme, il s'agit d'une sélection qui obéit au principe de la rentabilité de la productivité, et de la concurrence loyale, et qui vise à redonner au marché national, les outils nécessaires pour opérer un réel changement, loin des anciennes pratiques, qui ne répondaient à aucun sens de l'efficience, de la productivité et de la gestion, dans la mesure où l'action étatique, dépourvue de toute vision à long terme, ne consistait qu'à maintenir ces entreprises sous perfusion financière, pour taire l'ampleur de leur déchéance.

Revenant sur l'importance de concrétiser, sur le terrain, les grandes passerelles par lesquelles passera la nouvelle stratégie économique, le ministre met en avant les effets des nouvelles mesures prises dans ce sens. «L'abrogation du régime préférentiel qui existait au profit des activités de montage permettra aux groupes économiques d'améliorer leur situation.

La relance de l'industrie nationale ne dépend pas uniquement des groupes publics, mais aussi du secteur privé et des partenariats public/privé», conclut-il.