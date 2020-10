L'or noir a démarré la semaine du bon pied et cela semble vouloir durer. La rémission du président américain de son infection au Covid-19, l'arrivée annoncée d'une nouvelle tempête tropicale, Delta, dans le golfe du Mexique, le dégel du plan de relance économique US ont constitué un puissant coktail haussier. Les prix du pétrole semblent avoir surtout été rassurés par l'état de santé de Donald Trump. Les cours de l'or noir avaient plongé de plus de 4%, vendredi dernier, suite à l'annonce de la contamination du locataire de la Maison-Blanche au Covid-19, terminant la semaine dernière sous le «seuil psychologique» des 40 dollars. Un plongeon se dessinant avec une demande qui demeure toujours abondante, une recrudescence de la pandémie de coronavirus qui plombe l'économie mondiale, infectant au passage le président US en pleine campagne pour sa réélection en novembre prochain: la goutte qui a fait «déborder» le vase. Les cours de l'or noir ont fini par craquer. Leur dégringolade a été de courte durée.

La fermeture de quatre gisements pétroliers en Norvège, plus gros exportateur d'or noir d'Europe de l'Ouest, ajouté à la fin de l'hospitalisation annoncée de Donald Trump ont été déterminants dans le retour en grâce des cours de l'or noir. Les inquiétudes sur la demande sont reléguées au second plan et mises en sourdine. «Cette semaine est marquée par des risques à la hausse, ce qui place les préoccupations relatives à la demande au second plan», indique Kevin Solomon, analyste chez StoneX Group à Londres, cité par l'agence Bloomberg. «La promesse d'une relance budgétaire continuera d'être un facteur de soutien», souligne l'expert. Le président américain avait demandé, pendant le week-end, au Congrès d'agir promptement avec un stimulus fiscal. «Des responsables de la Maison-Blanche ont exprimé en privé leur confiance, en la conclusion d'un accord, en milieu de semaine» rapporte, de son côté, le Washington Post. La détérioration des conditions climatiques dans le golfe du Mexique, sous la menace d'un ouragan, est un autre facteur qui joue en faveur des cours de l'or noir. Les compagnies énergétiques sont en train d'évacuer les plates-formes pétrolières offshore alors que l'ouragan Delta s'est renforcé en catégorie 2 et pourrait devenir un ouragan majeur, lorsqu'il atteindra le golfe demain, signale-t-on. «Delta devrait se déplacer dans le sud-est du golfe du Mexique mardi soir (hier, Ndlr), et être au-dessus du Centre-Sud du golfe du Mexique mercredi (aujourd'hui Ndlr)», selon le dernier avis, publié le 5 octobre, par le «National Hurricane Center».

La capacité de production de brut au large du golfe du Mexique est d'environ 1,9 million de b/j, souligne l'Administration américaine à l'énergie. Une conjoncture qui a eu pour effet de propulser les prix du Brent à leur niveau du 6 septembre. Ils pointent au-dessus des 42 dollars.