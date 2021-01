«La mise en valeur des ressources naturelles, en prenant en compte les impacts environnementaux selon la logique du développement durable, de l'entrepreneuriat et des investissements directs étrangers» seront les axes centraux du plan de relance économique 2020-2024, selon le communiqué du Premier ministère, qui fait état de présentation du ministère délégué à la Prospective, autour de la mise en place de ce plan. Il y a lieu de croire, que les nouvelles orientations pour redresser la situation de l'économie nationale, s'articulent autour de l'activation de nouveaux leviers économiques, tels que l'exploitation minières, et l'exploitation du potentiel en énergies renouvelables qui peuvent contribuer à réduire l'importation de matières premières et renforcer l'édification d'un tissu industriel à même de renverser la vapeur et accélérer le passage vers l'indépendance des revenus des hydrocarbures.

Une transition mixte, qui nécessite de rompre définitivement avec les anciennes pratiques qui ont conduit le pays au chaos, et ce à travers la poursuite de la lutte contre la corruption et l'argent sale, mais également à travers l'établissement d'un état des lieux, pour définir une situation réelle de l'économie nationale, comme cela est contenu dans ce plan, qui prévoit «une évaluation de la situation économique de l'Algérie au cours de la dernière décennie, entre 2009 et 2019, ainsi qu'une analyse de l'impact économique et social de l'épidémie du coronavirus Covid-19».

Une phase importante, sur laquelle reposeront les bases de la nouvelle stratégie économique, qui puise ses fondamentaux dans les dispositions de la nouvelle Constitution, et dans la volonté de l'Etat à opérer un changement radical, pour répondre aux attentes des citoyens.

Il s'agit dans ce sens, d'installer de nouveaux paradigmes de gestion au niveau de l'administration, de faciliter l'accès au foncier industriel et aux crédits bancaires spécifiques à l'investissement. À ce titre, le même document précise que le plan de relance se base sur «l'amélioration du climat des investissements, la promotion de nouveaux outils de financement et la digitalisation des secteurs économique et gouvernemental».

Sur le terrain, ces orientations devraient se traduire par des changements profonds, notamment dans les procédures et les formules de traitement des dossiers d'investissement et d'exploitation.

Les investisseurs ne devraient plus souffrir du parcours du combattant pour décrocher les autorisations et les financements nécessaires pour le démarrage de leurs projets, et voir leurs investissements dépérir sous le poids des lenteurs administratives.

Cependant, il est incontournable d'ouvrir les marchés pour le secteur privé, de réanimer le marché boursier et de passer à la diversification des financements, comme cela est souligné par le plan de relance qui annonce l'ouverture sur «le financement budgétaire, le financement des liquidités et des marchés financiers, les partenariats public-privé, ainsi que la création de banques de développement».

Par ailleurs, la plus grande problématique demeure l'éradication du secteur de l'informel qui abrite une manne financière très importante à même de renflouer les caisses de l‘Etat et de renforcer les capacités de financement des banques, et permettre d'établir une vraie cartographie des investisseurs et des opérateurs économiques. C'est également dans cette optique que la mise en place du plan de relance économique devrait intervenir pour adapter les nouvelles pratiques et orientations à la réalité du terrain.

Pour les observateurs, il est indéniable que cette transition ne peut se faire sans prendre en considération l'ampleur des dégâts et des dysfonctionnements imposés par l'ancien régime, et l'impératif de leur éradication définitive.