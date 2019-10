S’employant à mettre en oeuvre sa stratégie de transformation numérique, la Banque nationale d’Algérie (BNA) a présenté hier son nouveau produit, lors d’une conférence de presse animée par Smaïl Chalel, directeur du marketing et du développement commercial. Ce nouveau produit s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de transformation numérique de la BNA et de son engagement à fournir de nouveaux services numériques qui doivent améliorer l’expérience client et qui lui permettront d’atteindre de nouveaux sommets dans les services dispensés par la banque. [email protected] est en fait un service de «Banque mobile» qui permet à la clientèle de la banque d’effectuer, facilement et à distance, certaine opérations bancaires via leurs smartphones. Ils pourront ainsi consulter des soldes de leurs comptes, et aussi consulter des opérations qui y sont enregistrées, comme l’émission de virements vers des bénéficiaires, commander des carnets de chèques et cartes bancaires ainsi que des oppositions sur leurs cartes bancaires. Ce nouveau produit bancaire, est destiné gracieusement aux différents segments de la clientèle de la banque. On y compte des particuliers, des professionnels et des entreprises. Il leur offrira ainsi plus de commodités, de confidentialité et de sécurité. Il est opérationnel H24 et 7j7 via l’écran de leurs smartphones. Il suffit pour cela de télécharger gratuitement l’application [email protected] en saisissant le lien BNAtic sur Play Store et prochainement, sur App Store. Il est cependant nécessaire de noter qu’il faut préalablement s’abonner au service de banque en ligne BNA.net auprès des agences de la banque. D’aucuns s’interrogent cependant sur la « gratuité » de l’application de ce nouveau service qui dépend toutefois d’un abonnement, auprès du service de banque en ligne BNA.net. Cette étape importante, vise à donner plus d’élan à la numérisation des transactions bancaires. Elle s’ajoute à plusieurs étapes incarnées par la banque dans les efforts qu’elle déploie pour réaliser un saut qualitatif dans le processus de transformation digitale de ses services. Il y a lieu de souligner, affirme-t-on auprès des initiateurs de ce service, que cette démarche s’inscrit en droite ligne des orientations des pouvoirs publics visant la modernisation du système bancaire et financier.