Le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Mohamed Hamidou, a annoncé, dans un communiqué, qu'il procédera, aujourd'hui, à la signature d'une convention entre son secteur et celui de la Poste et des Télécommunications, pour booster la généralisation de la carte de paiement interbancaire et le déploiement des terminaux de paiement électroniques (TPE).

La cérémonie de signature sera organisée au complexe de thalassothérapie de Sidi Fredj (Alger).

Ladite convention s'inscrit, selon le communiqué du ministère du Tourisme, dans le cadre de la généralisation du payement électronique et l'application, de l'article 111 de la loi de finances 2020 portant obligation pour les commerçants de mettre à la disposition des consommateurs des instruments de paiement électronique. Afin de concrétiser cette démarche, le groupe HTT (Hôtellerie, tourisme et thermalisme) et les différents opérateurs touristiques ont été mis à contribution, pour collaborer avec les services de l'entreprise publique Algérie poste. Cette dernière se chargera, selon des sources bien informées, du déploiement des terminaux de paiement électronique (TPE), pour les porteurs de la carte Edahabia et ceux de la carte CIB, afin de payer leurs services par carte.

Une mesure qui permet en ces temps de coronavirus d'éliminer les risques de manipulation du cash et de déplacement dans les bureaux de poste pour le retrait d'argent. Une initiative qui démontre clairement la volonté des pouvoirs publics de relancer les activités touristiques en dépit de la crise sanitaire. Ce qui ne peut que réjouir les hôteliers et les agences de voyages qui ont subi des pertes financières considérables.

Le conclave des deux premiers responsables des secteurs concernés, pourrait être l'occasion d'aborder plusieurs axes, dont celui de l'économie numérique, l'attractivité de la destination Algérie, la promotion et la commercialisation touristique, le management des hôtels, le soutien de l'investissement touristique et l'impact du numérique sur le secteur touristique.