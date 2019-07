L’économie nationale plie, mais ne rompt pas. Les chiffres qui viennent de tomber l’attestent. Malgré les difficultés éprouvées par le secteur des hydrocarbures plombé par un niveau bas des prix de pétrole et des exportations en recul, l’Algérie parvient à établir un taux de croissance positif, identique à celui réalisé en 2018. « La croissance globale du Produit intérieur brut (PIB) de l’Algérie a atteint 1,5% au 1er trimestre 2019, en comparaison avec le même trimestre de l’année 2018 » selon les chiffres rendus publics, hier, par l’Office national des statistiques. La croissance du secteur des hydrocarbures a contribué à la tirer vers le bas. Elle s’est caractérisée par une baisse de 7,7% au 1er trimestre 2019, contre 2,4% durant la même période de l’année écoulée. Quant au taux de croissance du PIB, hors hydrocarbures, il a été de 3,9% au cours du 1er trimestre de cette année, en comparaison avec la même période de 2018, indique une dépêche de l’APS datée d’hier. La croissance du PIB hors hydrocarbures, a été tirée essentiellement par l’activité des services marchands, de l’industrie, du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (Btph) et enfin du secteur agricole. L’activité des services marchands a connu une croissance réelle de l’ordre de 5,6% durant le 1er trimestre 2019, contre 3,6% à la même période en 2018» soulignent les experts de l’ONS. D’autres secteurs ont également participé à cette performance du PIB hors hydrocarbures. Quels sont-ils ? « Il s’agit, en premier lieu, du secteur de l’Industrie qui a réalisé une croissance de 4,6%, contre 4,3%, de celui du Btph y compris les services et travaux publics pétroliers qui a réalisé une croissance de près de 3%, contre 5,1% durant la même période de comparaison», précise le rapport de l’Office national des statistiques. Une croissance positive a également concerné les secteurs de l’agriculture avec 2,7%, contre 4,5% et celui des services non marchands avec +1,7% contre 2,3%, a détaillé l’Organisme des statistiques. En valeurs courantes, le PIB du 1er trimestre 2019 a connu une hausse de 1,9% comparativement à la même période de 2018, note le document de l’ONS. Quant aux prix des marchandises à l’exportation ils ont augmenté de 2,7%, alors que ceux à l’importation ont diminué de 1,2% durant le 1er trimestre 2019, en comparaison avec la même période de 2018, indique la même source.