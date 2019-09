Un Colloque international sur les TIC au service du tourisme innovant de la ville d’Oran (Citi Oran’19), sera organisé par l’université d’Oran 1 Ahmed Ben Bella du 15 au 17 décembre prochain, a-t-on appris des organisateurs. Cette manifestation vise à «créer de meilleures pratiques de tourisme durable pour toutes les parties prenantes, publiques et privées, ainsi que pour les élus et les responsables locaux particulièrement à la veille d’organisation d’événements d’envergure». Ce rendez-vous permettra également aux chercheurs universitaires et aux développeurs du milieu socio-économique d’échanger des connaissances et des approches sur les thèmes de la rencontre. La particularité de cet événement est l’organisation d’un symposium sous forme d’ateliers qui permettra de sélectionner les meilleures applications par thème pour promouvoir l’événement des Jeux méditerranéens prévus à Oran en juillet 2021 et la promotion du tourisme dans la même ville en intégrant des technologies innovantes. Les participants aborderont plusieurs thèmes, entre autres, «Histoire et patrimoine culturels d’Oran», «les services touristiques innovants au service du smart tourisme», «l’image de la ville d’Oran via les outils de communication» ainsi que «les écosystèmes et conservation de la biodiversité dans la région d’Oran». Plusieurs conférences sont programmées autour des thèmes retenus. Il s’agit entre autres de «Oran, patrimoine et architecture», «Guide du patrimoine populaire de la ville d’Oran» ainsi que «Protection de l’environnement et conservation de la biodiversité à Oran», entre autres.