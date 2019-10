En route vers Hassi Messaoud pour participer à la 8ième édition de la Foire internationale qui se tiendra du 22 au 24 octobre, la Société algérienne des véhicules Mercedes Benz, SPA-AMS-MP a marqué une halte, hier, au niveau de la station de Bechloul. La presse locale a été conviée à cette exposition du matériel roulant fabriqué par cette société de droit algérien sous tutelle du ministère de la Défense nationale. Plusieurs types de véhicules utilitaires, de transport des troupes, spécifiques… ont été acheminés dans un convoi qui se dirige vers la capitale du Sud algérien. Précisons que cette société alimente le marché national et particulièrement les institutions publiques et les institutions républicaines comme la Sûreté nationale, la Gendarmerie nationale, mais aussi des compagnies comme la Sonatrach… en plus de satisfaire la demande logistique du ministère de la Défense nationale, cette société projette d’investir le marché national en véhicules particuliers de cette marque réputée mondialement.