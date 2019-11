La transition énergétique dans le Bassin méditerranéen était hier à Alger au cœur des travaux d’un séminaire programmé par l’ambassade d’Italie en Algérie en collaboration avec l’Institut italien des affaires internationales (IAI). Dans son allocution d’ouverture des travaux, l’ambassadeur d’Italie en Algérie, Pasquale Ferrara, a développé le « concept de la transition énergétique, ses défis et ses opportunités de développer la coopération dans la Méditerranée » sur fond de « démocratie énergétique ». Parler de transition énergétique est aussi particulièrement important dans le contexte méditerranéen parce que la Méditerranée est un des écosystèmes uniques « fragiles » de la planète qui abrite jusqu’à 18% des espèces marines connues et possède une biodiversité qui n’existe nulle part ailleurs. La Méditerranée, l’un des principaux centres de ce que « je voudrais définir non pas le « changement » climatique, mais plutôt le « chaos » climatique » auquel nous assistons. Des preuves scientifiques montrent comment la Méditerranée subit un réchauffement de 20% plus rapide que la moyenne mondiale. De nombreuses villes côtières de la « Mer du milieu » pourraient être submergées par l’eau au cours des prochaines décennies, et autant d’autres, d’ici à 2050, pourraient souffrir de graves pénuries d’eau. Il convient de rappeler que les 180 entreprises italiennes actives en Algérie dans le secteur de l’énergie sont impliquées dans l’approvisionnement qui concerne souvent des produits hautement technologiques et innovants contribuant de manière fondamentale à la modernisation continue et à l’efficacité des techniques de production.