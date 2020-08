Le Covid-19 lamine, terrasse, sème la terreur, la mort et détruit tout ce que l'humain a construit depuis des lustres. Comme il fallait s'y attendre, le confinement et la fermeture des frontières ont été fatals pour les activités commerciales.

L'économie mondiale ne s'en est pas encore relevée. Si le marché international de l'or noir tente de sortir la tête de l'eau, celui du gaz peine à trouver son salut. Le constat est impitoyable.

La situation, qui n'était déjà guère reluisante avant l'apparition de l'épidémie de coronavirus, s'est considérablement détériorée avec sa propagation à travers la planète.

«Les marchés gaziers souffraient déjà d'une offre excédentaire depuis le début de 2019 et le Covid-19 et la baisse de la demande, qui en a résulté, ont aggravé cette situation», a déclaré le ministre de l'Energie dans un entretien accordé au site électronique britannique S&P Global Platts, Qu'en est-il des cours?

«Les prix du gaz ont chuté à des niveaux historiquement bas», a indiqué Abdelmadjid Attar. L'Algérie qui tire l'essentiel de ses revenus du pétrole et du gaz en a souffert sachant de surcroît qu'elle fait partie des plus grands producteurs mondiaux de gaz naturel. En 2015 elle occupait le 6ème rang des pays exportateurs de gaz naturel. Une conjoncture qui a compliqué la mission de la Compagnie nationale des hydrocarbures. Comment y a-t-elle fait face? «Sonatrach a su gérer cette situation exceptionnelle avec ses clients grâce aux flexibilités prévues dans ses contrats gaziers, mais aussi à travers des solutions qui s'adaptent aux conditions du marché», a assuré le ministre de l'Energie.

La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach gère l'impact de la pandémie du Covid-19 sur le marché gazier international en s'appuyant, notamment sur les flexibilités prévues dans ses contrats gaziers et sur le recours à d'autres solutions, a-t-il précisé. L'intervention de plusieurs acteurs assurant le commerce du GNL au niveau des marchés régionaux a permis toutefois aux marchés du gaz d'évoluer.

Les contrats et les mécanismes de tarification, ont connu plus de diversité et ce, dans le contexte de la concurrence des autres carburants, notamment dans le domaine de l'électricité. «Sonatrach est en discussion permanente avec ses clients pour trouver des solutions consensuelles, notamment en termes de flexibilité opérationnelle afin de faire face à cette situation exceptionnelle»,

a révélé Abdelmadjid Attar. Sonatrach reste un acteur «important» sur le marché du gaz et a développé une «réputation de fournisseur fiable», a relevé encore le ministre de l'Energie.

Les contrats signés dernièrement confirment ce statut. Sonatrach et le groupe italien ENI ont confirmé, le 1er juillet, un contrat signé en mai 2019 portant l''approvisionnement du marché italien jusqu'en 2027.

Sonatrach a signé le 26 juin un autre accord avec le groupe énergétique italien Enel pour le renouvellement de leur contrat de vente/achat de gaz naturel pour une durée de 10 ans qui assurera un approvisionnement de 3 milliards de m3 par an, à l'Italie.

Le ministre de l'Energie a aussi évoqué la réunion ministérielle du Forum des pays exportateurs de gaz, Gecf, prévue à Alger le 12 novembre sous sa présidence. Ses mem-bres détiendraient 70% des réserves mondiales de gaz prouvées.

«Cette crise est une opportunité d'innover et d'explorer les voies et moyens de renforcer davantage le Gecf», a déclaré Abdelmadjid Attar qui a écarté toute idée qui tendrait à faire du Forum une «Opep du gaz» tout en soulignant que la stabilisation des prix du gaz n'est pas atteinte. D'où la nécessité d'une importante coopération entre les différents producteurs gaziers pour la stabilité du marché, a-t-il ajouté. L'Algérie sera encore une fois à la manoeuvre.