La situation politique actuelle n’entrave pas les ambitions de Sonatrach. Véritable poumon de l’économie nationale, elle continue d’assumer ce statut donné pour contrarié par certains spécialistes à cause de l’imbroglio politique que traverse le pays depuis la démission de l’ex-président de la République. Cette conjoncture n’a finalement pas fait fuir ses principaux partenaires ni décourager ceux qui ambitionnent de le devenir. Rassurant, à partir dumoment où l’on ne peut ignorer que les exportations de gaz et de pétrole représentent l’essentiel des revenus de l’Algérie en devises. Les partenairesportugais de Sonatrach confirment ce constat. « Sonatrach et la Société pétrolière et gazièreportugaise Galp Energia ont signé des accords portant surl’approvisionnement en gaz naturel algérien du marché portugais pour unvolume de 2,5 milliards m3 par an» a indiqué, hier, un communiqué de la compagnie nationale des hydrocarbures.Ces accords, prolongent d’une durée de 10 annéesleur partenariat historique. Ils permettent à Sonatrach, de renforcer sa position defournisseur majeur de la péninsule ibérique.Les deux compagnies sont liées par un contrat de vente etd’achat de gaz naturel depuis1994. Un autre gros contrat a été renouvelé le mois dernier. Deux accords portant sur le renouvellement du contrat de vente/achat de gaz naturel ont, en effet, été signés le 16 mai entre la Compagnie nationale des hydrocarbures et le groupe italien ENI. Il permettra à l’Algérie de continuer de livrer du gaz à l’Italie jusqu’en 2027. Cette opération doit permettre à l’Algérie d’asseoir sa position sur le marché italien et de demeurer l’un de ses principaux fournisseurs. Elle permet surtout de pérenniser une relation qualifiée d’historique avec un de ses clients privilégiés, acteur majeur de surcroît de la scène énergétique mondiale. Le contrat de vente et d’achat de gaz naturel entre les deux parties a été paraphé en 1977. «Pour Sonatrach, le groupe énergétique italien ENI est un partenaire stratégique et très important, et je pense que pour ENI, Sonatrach est un fournisseur fiable et crédible. Nous travaillions bien ensemble et nous devons continuer à travailler ensemble», soulignerale nouveau P-DG de Sonatrach, Rachid Hachichi.«Nous sommes soulagés parce que le contrat de base devrait arriver à terme le 31 septembre 2019. Il s’agit d’une nouvelle vie pour ce contrat et nous continuons à fournir du gaz à l’Italie à travers ENI», a ajouté le successeur de Abdelmoumen Ould Kaddour. «Cet accord est d’une grande importance puisqu’il permettra à Sonatrach de consolider ses relations avec le partenaire ENI et également de maintenir sa position historique sur le marché italien de gaz», dira de son côté le vice-président des activités de commercialisation de Sonatrach, Ahmed El-Hachemi Mazighi qui s’est exprimé en marge dela cérémonie de signature qui s’est déroulée au siège de la compagnie nationale des hydrocarbures. Côté italien on n’avait pas caché sa satisfaction. «ENI et Sonatrach ont signé un accord de renouvellement du contrat de fourniture de l’Italie en gaz algérien, jusqu’en 2027, plus deux années optionnelles supplémentaires, prévoyant également les modalités de transport par le biais du pipeline traversant la mer Méditerranée», avait précisé l’ENI qui soulignera dans un communiqué publié sur son site Web que l’accord signéle 16 mai dernier couvre près de 15% du gaz importé par l’Italie. En 2018, Sonatrach a exporté51,5 milliards de m3 de gaz dont 75% par gazoduc et 25% sous forme deGNL.La première destination du gaz algérien reste le marché européen.Ses principaux acheteurs sontl’Italie (35%), l’Espagne (31%), la Turquie (8.4%) et laFrance (7.8%). Le groupe Sonatrach est, actuellement, classé 8ème exportateur de gaz naturel liquéfié au niveau mondial avec une capacité de total nominale de liquéfaction de l’ordre de 34 milliards de m3 par an.