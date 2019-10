Un guichet unique a été ouvert au niveau du siège de la Coopérative des céréales et des légumes secs (Ccls) d’Oran, sise à Haï Es-salam pour accorder des facilitations aux agriculteurs ayant des fermes céréalières leur permettant de bénéficier du crédit Rfig et réussir la campagne labours-semailles 2019-2020. Le guichet regroupe des représentants de la Ccls, de la Banque de l’agricuture et du développement rural (Badr), la Caisse nationale de mutualité agricole (Cnma) pour un meilleur rapprochement de l’agriculteur des instances agricoles, lui permettant de bénéficier du crédit Rfig. 26 dossiers déposés ont été validés dans un délai d’étude et de traitement ne dépassant pas trois jours. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement des agriculteurs concernant leurs activités dans les différentes étapes de labours-semailles, en plus du suivi sur le terrain.