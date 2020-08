Après plusieurs mois d'interdiction, l'espoir de reprendre l'activité renaît chez les opérateurs économiques qui, du jour au lendemain, ont vu leurs opérations d'exportations s'arrêter brusquement, en mars dernier, à cause de la pandémie du coronavirus. Dans ce sens, le ministère du Commerce a annoncé lundi dernier à travers un communiqué rendu public, que « la suspension des exportations a été levée sur les produits pour lesquels l'Algérie a des capacités de production, à l'exception des produits subventionnés ou fabriqués à partir des produits subventionnés». précisant, toutefois, que «l'exportation des masques et du gel hydro-alcoolique est également interdite, en plus de l'ail». Une décision qui va dans le sens de la réalité du terrain, du fait que, pour les spécialistes, la situation a évolué et plusieurs produits connaissent une forte production, notamment les produits agricoles. Dans ce contexte, la réouverture de l'exportation de nos produits viendra renforcer les efforts des pouvoirs publics pour l'élaboration du plan de relance économique, d'autant plus que plusieurs opérations d'exportation ont été réalisées avec succès, à l'image du ciment ou du rond à béton, mais demeurent insuffisantes pour impacter l'économie nationale. Il faut dire, cependant, que la révision de cette liste était parmi les plus grandes préoccupations des exportateurs et contribuera à donner un nouveau départ à l'activité. Cela dit, il est clair que la réouverture des frontières représente la condition principale pour une relance efficiente et constitue la seconde étape pour laquelle les opérateurs s'impatientent, du fait que sans cette réouverture, il est difficile de concevoir l'acte d'exporter.

Par ailleurs, les vrais obstacles qui tirent le secteur de l'exportation vers le bas, depuis des années, demeurent les mêmes, et ce en dépit des nouvelles mesures prises par le gouvernement pour faciliter les opérations d'exportation. Les opérateurs souffrent d'une absence cruelle d'accompagnement logistique fiable, de lenteurs administratives, de manque de formation et de moyens de conservation. Des failles qui sont à l'origine des retards enregistrés pour l'expansion de cette activité, et pour lesquelles, les opérateurs espèrent une reconsidération de ces paramètres, dans le nouveau plan de relance économique. Il y a lieu de relever dans ce sens, que le manque de complexes frigorifiques, au niveau des villes frontalières, d'un système de mise sous douanes mobile, font autant de mal qu'un dossier d'exportation qui reste jusqu' à

45 jours au niveau de l'administration. C'est précisément a ce niveau qu'ils espèrent de grands changements, à, travers les réformes engagées par l'Etat et s'attendent à la prise en charge de leurs doléances, pour permettre au secteur d'entamer un nouveau départ, et permettre aux produits algériens, qui ont déjà reçu un écho positif, d'avoir une place et une valeur sur les marchés internationaux.

Par ailleurs, le ministère du Commerce s'est doté d'une cellule de veille pour accompagner toutes les évolutions et les impacts de cette mesure, afin de veiller à l'équilibre du marché national. Un outil nécessaire pour mesurer les besoins nationaux et adapter les décisions à la réalité du marché. Une approche différente qui confirme la volonté de l'Etat à apporter une nouvelle vision de la gestion de la grande consommation, basée sur l'émergence d'un équilibre entre les volumes de produits locaux exportés et la couverture de la demande interne. Une tâche délicate qui nécessite une clairvoyance et surtout une transparence sans faille, notamment de la gestion comptable et physique des stocks, et la conformité des factures. Raison pour laquelle les pratiques de l'ancien régime n'ont jamais pu atteindre cet équilibre.