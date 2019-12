La Journée internationale des personnes handicapées a été célébrée hier à Béjaïa, à l’Ecole des jeunes sourds-muets située à la cité Remla, en présence des cadres de la direction de l’action sociale et de nombreuses personnes concernées. Ce fut une célébration qui restera gravée dans la mémoire des handicapés de la wilaya, en raison de la renommée dont jouit Béjaïa en matière de prise en charge des personnes infirmes. Outre l’exposition et la visite des stands, illustrant le savoir et le travail réalisé par les handicapés : tableaux, caricatures et photos sur le quotidien des handicapés, broderie, etc. la nouveauté, cette année, réside dans la revalorisation des pensions, qui toucheront, selon Salah Bouabdellah, 7 200 handicapés sur les 23 736 recensés. Cette catégorie de handicapés verra sa pension mensuelle passer de 4.000 DA à 10.000 DA à partir de janvier 2020 avec effet rétroactif à partir de novembre 2019. Cette frange de la société avait déjà bénéficié d’une institution, unique en Algérie, qui n’avait pas manqué, au demeurant, de susciter l’enthousiasme chez les handicapés. Elle offrait, depuis, aux personnes handicapées âgées de plus de 18 ans, une activité professionnelle et un soutien médico-psychologique, une dualité qui reste le fondement même de cette institution. Avec l’organisation des activités à caractère professionnel et des soutiens adaptés, le CAT continue de faire accéder à une vie sociale et professionnelle des personnes handicapées momentanément ou durablement. Des ateliers protégés s’articulant autour de la blanchisserie, la couture, l’entretien des espaces verts, la floriculture, etc., sont des activités qui ne peuvent qu’insérer le handicapé de manière significative. A Béjaïa il existe plusieurs centres qui ont pour mission de prendre en charge cette frange de la population. Les insuffisances rencontrées ici et là sont prises en charge par les cadres travailleurs du secteur. La demi-pension étant déjà opérationnelle, les responsables de la DAS de Béjaïa prévoient d’ouvrir un internat dans une avenir proche.L’événement symbolique nous a permis d’en savoir un peu plus sur le programme d’action mondial qui a pour but de promouvoir des mesures propres à assurer la prévention de l’incapacité, la réadaptation et la poursuite des objectifs que sont la participation pleine et entière des handicapés à la vie sociale et professionnelle, et au développement ainsi que l’égalité, c’est-à-dire des chances égales à celles de l’ensemble de la population et la faculté de bénéficier, dans l’égalité, de l’amélioration des conditions de vie découlant du développement social et économique.