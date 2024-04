Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu, jeudi au siège du ministère, le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), Omar Touray, qui effectue une visite en Algérie.

Cette visite s'inscrit dans le cadre des «traditions de dialogue et de concertation entre l'Algérie et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest», concernant les questions d'intérêt commun.

La rencontre a permis aux deux parties de «procéder à un échange de vues et d'analyses sur les développements politiques et sécuritaires dans la région sahélo-saharienne» et d' «examiner les moyens de renforcer leur coordination face aux défis communs qui se posent aux pays et peuples de la région