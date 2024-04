La joute présidentielle anticipée du 7 septembre prochain ne cesse de produire ses effets. Cette fois-ci, il s'agit du parti de la Voix du peuple, de son président, Lamine Osmani, d'annoncer sa participation à ladite élection présidentielle anticipée. Le bureau politique du parti de la Voix du Peuple a mandaté le président de la formation d'entamer et de continuer à rencontrer les protagonistes et les responsables de partis sur ce sujet, en attendant la réunion du conseil national du parti pour trancher d'une manière définitive sur la question et la forme de la participation à ce rendez-vous politique de premier ordre. Le parti de la Voix du peuple semble faire dans la gestion prudente de ce dossier. Il ne veut pas se précipiter et annoncer la forme idoine de soutenir un candidat ou d'aller d'une manière indépendante en tant que candidat vers cette élection présidentielle anticipée qui n'est pas comme les autres élections présidentielles précédentes. Plusieurs formations politiques hésitent à se prononcer sur la candidature à la présidentielle anticipée.

Une nouvelle donne s'est faite incrustée sur l'échiquier politique national. Il s'agit d'une démarche «frontiste» qui est fondée sur une stratégie d'alliance entre des partis qui se retrouvent autour des points essentiels qui constituent la trame d'alliance et de coordination politique comme c'est le cas pour les quatre partis de la majorité, le FLN, le RND, Le front El- Moustakbal et le mouvement El-Bina en l'occurrence.

Le président du parti de la Voix du peuple, Lamine Osmani, sait parfaitement que l'enjeu de la prochaine présidentielle anticipée diffère foncièrement des précédentes élections. Il s'agit d'une nouvelle stratégie d'alliance qui permet aux partis d'avoir une place dans la nouvelle configuration politique de l'après- élection. C'est pour cela que le président du parti la Voix du peuple a eu le mandat du bureau politique pour continuer à avoir des contacts et entamer les rencontres avec les autres partis politiques afin de décider quelle est la formule idéale à même de permettre au parti d'avoir une place prépondérante dans le paysage politique post-électoral.

Cette approche est en train de se renforcer à travers plusieurs formations politiques qui ont choisi de se présenter à travers des listes communes et des candidats consensuels à l'image de Belkacem Sahli de l'ANR qui est soutenu par d'autres formations politiques.

Le parti de la Voix du peuple semble avoir bien compris que le jeu électoral, surtout celui de la présidentielle anticipée, ne se base pas sur des démarches volontaristes et une décision émanant du seul parti alors que l'enjeu se joue au niveau des stratégies d'alliance et des rapprochements politiques et des convergences sur des questions essentielles. On va assister à une élection dont des regroupements et des convergences politiques autour d'un seul candidat feront le poids et la différence en même temps. C'est pourquoi, aujourd'hui, un parti politique, ne peut plus se permettre le luxe d'avoir son candidat s'il n'a pas d'ancrage et de présence aussi forte au sein de la société.

Les partis nouvellement créés sont conscients que l'enjeu de la présidentielle ne se joue pas d'une manière qui s'identifie à son appareil politique, c'est-à-dire à une échelle partisane propre.

La prochaine présidentielle anticipée va permettre à la classe politique de se renouveler et avoir une marge de manoeuvre qui va lui permettre de s'arrimer avec les nouvelles mutations qui impactent la scène politique nationale.