Le ministre des Affaires étrangères et de la Commnauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a convié avant-hier, les représentants de la presse nationale à un échange sur les questions qui ont marqué l'action diplomatique de l'Algérie, ces dernières semaines. Dans son introduction, Ahmed Attaf a évoqué notamment trois dossiers: le Sommet tripartite des présidents des pays du Maghreb (Tunisie, Algérie, Libye), l'action diplomatique de l'Algérie à l'ONU en faveur de la cause palestinienne et la situation dans la région sahélo-saharienne.

Sur le Sommet de Carthage, le chef de la diplomatie algérienne a considéré, d'emblée, que le rendez-vous a été une «réussite». Il a apporté, ensuite, la précision que le Sommet qui a réuni le président Tebboune et ses homologues tunisiens et libyens, n'était pas motivé par une conjoncture particulière. Réaffirmant qu'il n'était pas dirigé contre une autre partie, Ahmed Attaf a souligné qu'il n'a pas aussi l'ambition de constituer une alternative à l'Union du Maghreb arabe (UMA). Ce cadre demeure «un projet et un objectif historique», a insisté le chef de la diplomatie, lequel a ajouté que les portes des consultations restaient «ouvertes à tous si l'intention et la volonté politiques sont réunies». Ahmed Attaf a fait savoir que le président Tebboune a envisagé cette initiative depuis longtemps et que l'idée a été évoquée à chaque fois qu'il a eu à rencontrer des dirigeants de ces pays. Aussi bien leurs présidents que les ministres des Affaires étrangères en visite en Algérie.

L'idée est née du constat selon lequel l'Afrique du Nord est la seule région «orpheline» d'un mécanisme de consultation régulière et périodique. «Cette réalité nous a toujours mis dans la gêne en face des pays des autres sous-régions du continent qui ont tous des cadres communs», a-t-il expliqué. «C'est pourquoi le président Tebboune a toujours insisté sur la création d'un mécanisme pour combler ce vide et faire entendre la voix de la région dans tous les fora internationaux et régionaux», a affirmé Ahmed Attaf. Sur sa lancée, le ministre des Affaires étrangères a évoqué des dossiers qui concernent directement un pays de la région, mais pour lequel il y a de la difficulté à y peser. Il citera dans ce registre, le dossier libyen, mais aussi les répercussions de la situation sécuritaire au Sahel sur le Maghreb. La région du Maghreb «compte des dossiers qui font l'actualité internationale, comme le dossier libyen et celui de la région sahélo-saharienne», a-t-il dit, regrettant que «tous les pays interviennent dans ces dossiers, sauf ceux de la région, qui sont pourtant les premiers concernés».

Dégradation de la situation au Sahel

Pour Ahmed Attaf, l'Algérie, en sa qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, «doit connaître les points de vue des frères sur plusieurs dossiers à l'ordre du jour du Conseil de sécurité, notamment ceux en lien direct avec les pays du Maghreb». Il a ajouté que la 1ère Réunion consultative ayant regroupé les dirigeants de l'Algérie, de la Tunisie et de la Libye avait débouché sur «des résultats positifs, notamment dans le volet politique».

Le Sommet de Tunis est «inédit», a affirmé Ahmed Attaf, en ce sens que les dirigeants des trois pays ont eu des discussions cordiales, ouvertes et franches, comme le montre le communiqué final. Ce document a insisté sur quatre principaux dossiers impactant la vie des citoyens de ces pays, à savoir le développement des régions frontalières, l'énergie, la sécurité alimentaire et la levée des entraves aux échanges commerciaux.

«Il s'agit là des priorités de l'action commune entre les trois pays en prélude au prochain sommet prévu à Tripoli dans trois mois», a relevé le ministre.

Concernant la situation au Sahel, le ministre a affirmé que l'Algérie «ne reste pas les bras croisés face à ce qui se passe dans cette région», ajoutant qu'elle accomplit son devoir et assume pleinement ses responsabilités pour garantir la paix et la sécurité dans la région.

Notre pays poursuit les consultations sur les développements dans la région pour remettre les choses sur les rails. C'est la solution politique que l'Algérie a toujours défendue pour régler les problèmes au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Il a fait part d'une «dégradation de la situation dans cette région, politiquement et économiquement». Ce qui exige, selon lui, davantage de vigilance et l'intensification des efforts pour remettre de l'ordre et replacer l'option politique comme solution à toutes les questions qui se posent.

À propos de la question palestinienne et l'action de l'Algérie en sa faveur sur le front de la diplomatie, Ahmed Attaf a rappelé que l'Algérie est «le premier pays à avoir réussi à faire passer au Conseil de sécurité une résolution sur un cessez-le-feu permanent dans la bande de Ghaza et l'acheminement des aides humanitaires». Il a assuré que l'Algérie «poursuivra ses efforts pour l'adhésion pleine et entière de l'État de Palestine à l'ONU, suivant sa stratégie conformément aux orientations du président de la République, qui a consacré à cette question une grande partie de son discours devant l'Assemblée générale des Nations unies».

«Aucun problème» avec la France

Interrogé sur les relations algéro-françaises, le ministre a affirmé qu'il n'y a aucun problème et que la visite de son homologue français en Algérie n'a pas eu lieu pour des impératifs d'agenda en lien avec la présence du MAE au Sommet tripartite des pays du Maghreb.

Il a expliqué que la rencontre est prévue bientôt et qu'elle se tiendra en prévision des prochaines échéances bilatérales, notamment la visite du chef de l'État en France. Il faut rappeler dans ce sens que le président Tebboune, a reçu un appel, le 11 mars dernier, une communication téléphonique de son homologue français, Emmanuel Macron, lors duquel ils ont évoqué les relations bilatérales et des questions de dimension régionale et internationale.

Les deux Présidents ont également évoqué les perspectives économiques communes profitables aux deux pays, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des terres rares et de l'industrie ferroviaire.

Les deux Présidents ont, enfin, convenu, de la visite officielle du président de la République en France, qui aura lieu à la fin septembre, début octobre, la date officielle de la visite devant être fixée ultérieurement.

Pour sa part, Ahmed Attaf a échangé avec son homologue français, sur l'état des relations bilatérales dans leurs différentes dimensions, ainsi que la préparation des prochaines échéances de haut niveau.

De même, ils ont abordé, de manière approfondie, les discussions en cours au Conseil de sécurité sur la question palestinienne de manière générale et plus particulièrement la tragédie sans précédent vécue par la population palestinienne dans la bande de Ghaza.

Une convergence de vues s'est dégagée quant à l'urgence d'une action appropriée du Conseil de sécurité pour promouvoir le traitement de la situation humanitaire à Ghaza et y décréter un cessez-le-feu sans conditions et sous le sceau de l'urgence», avait indiqué un communiqué des AE. Dans la même perspective, les deux ministres ont souligné la nécessité de relancer le processus politique pour parvenir à un règlement juste, durable et définitif de la question palestinienne sur la base de la formule des deux États.

Par ailleurs, Ahmed Attaf a évoqué la position des USA à l'aune des résolutions proposées par l'Algérie au sein de l'ONU. Il a indiqué que «le cadre général des relations entre les deux parties est «positif». Et de préciser que les deux parties se parlent en dépit des différends qui peuvent exister.