Les éléments de police extra-muros de la commune de Chatt, relevant de la sureté de wilaya d’El Tarf, ont mis fin à l’activité d’un contrebandier de corail apprend-on de source sécuritaire. Selon notre source, l’opération est survenue sur la base d’informations, portant sur le braconnage et la contrebande du corail. L’opération s’est soldée par la saisie de 3,7 kg de corail brut et un important matériel, dont une balance électronique, des équipements de plongée sous marine et des armes blanches, de différents calibres, ont précisé les mêmes sources. Les investigations engagées par les services de sécurité, en charge de l’affaire, ont permis l’identification du braconnier qui est lui-même, un contrebandier. Interpellé en pleine détention de la quantité de corail, le prévenu a été soumis aux mesures judiciaires d’usage. Déféré par-devant le magistrat instructeur, de la circonscription de compétence, âgé de 41 ans, il a été placé sous mandat de dépôt. Selon les précisions apportées par la même source, la quantité de corail saisie, devait être acheminée vers le marché européen, via la frontière algéro-tunisienne.