Même s'il n'a pas été reconnu coupable de détournement, Djamel Ould Abbès, l'ex- ministre de la Solidarité, a écopé d'une peine de 8 ans de prison ferme et d'une amende de 1 million DA pour dilapidation et conclusion de marchés en violation de la législation en vigueur. Une peine lourde pour un homme de 87 ans! Dans le procès de dilapidation des caisses du ministère de la Solidarité, qui s'est clôturé, hier, au tribunal de Sidi M'hamed près la cour d'Alger, avec le prononcé du verdict, le juge a également reconnu Saïd Barkat, le successeur de Ould Abbès au ministère, coupable des mêmes chefs d'inculpation et l'a condamné à une peine de 4 ans de prison ferme assortie d'une amende de 1 million DA. Egalement impliqués dans cette affaire, l'ancien secrétaire général du ministère de la solidarité nationale, Bouchenak Khelladi, a été condamné à une peine de 3 ans de prison ferme, assortie d'une amende d'un million de DA. L'ancien chef du protocole, Djellouli Saïd écope d'une peine de 2 ans de prison ferme dont une année avec sursis et une amende d'un million de DA. La même peine a été prononcée à l'encontre de Hamza Cherif, le président de l'Organisation nationale des étudiants algériens (Onea). Le successeur de Bouchenak, Ismail Benhabilès a été condamné à une année de prison avec sursis et une amende de 500 000 DA. Le fils de Djamel Ould Abbès, El Wafi (en fuite à l'étranger), a été, quant à lui, condamné à une peine de 10 ans de prison ferme, assortie d'une amende d'un million de DA avec émission d'un mandat d'arrêt international à son encontre. Pour le reste des prévenus, des cadres et agents du ministère de la Solidarité, des peines de 6 mois de prison ferme ou encore d'une année de prison avec sursis ont été prononcées. Trois relaxes ont également été prononcées. Les deux principaux prévenus, à savoir les ex-ministres Ould Abbès et Barkat, ont été condamnés à rembourser 1 million DA chacun au Trésor public dont la qualité de partie civile a été reconnue alors que la demande de constitution du ministère de la Solidarité a été, quant à elle, rejetée. Le procès qui aura duré cinq jours a été une occasion pour mettre à nu les pratiques auxquelles recourraient les responsables à l'époque dans le déni total des lois. L'argent de la Solidarité qui devait servir les couches démunies n'arrivait souvent pas à bonne destination. Lors des auditions à la barre, il est apparu que Djamel Ould Abbès se servait dans les caisses du ministère pour remplir les comptes de quatre associations dont il était le président. Et c'est pas moins de 1857 milliards cts qui auraient ainsi été octroyés! Barkat a suivi le même procédé en octroyant à l'Onea plus de 1350 milliards cts. Cet argent devait servir à la réalisation de certaines actions de solidarité dont le ministère, au lieu de s'en charger, déléguait l'exécution totale aux associations! C'est dire que le département de la solidarité avait délaissé totalement son rôle et s'est transformé, à l'époque des deux ex-ministres, en une simple caisse par laquelle transitait l'argent de l'Etat. Pis encore, en cédant ses prérogatives aux associations, le ministère perdait le contrôle sur les projets qu'il était censé organiser comme à titre d'exemple l'achat des bus scolaires où il a été affirmé, durant l'audience, que le marché a été octroyé sur simple consultation et non pas un appel d'offres. Plusieurs autres exemples avaient été cités durant les 5 jours du procès comme l'organisation des colonies de vacances à plus de 1 200 milliards cts. Des faits qui avaient amené le procureur à requérir des peines de 12 et 10 ans de prison ferme à l'encontre des deux ex-ministres de la Solidarité. Il avait aussi demandé des peines entre 2 et 8 ans de prison ferme pour les autres prévenus. Le juge a finalement tranché.