Une moyenne de 900 patients sont pris en charge quotidiennement au pavillon des urgences de chirurgie et de médecine et des services de pédiatrie, d’ORL et d’ophtalmologie dépendant du Centre hospitalo-universitaire Nedir-Mohamed de Tizi Ouzou. Selon les responsables de cet hôpital, seulement 40 % de ces malades représentent de vraies urgences. Les autres à 60 % des cas représentent tout simplement des consultations qui peuvent être effectuées dans les structures de proximité. « Les malades préfèrent se rendre au CHU où ils escomptent trouver plus de spécialistes et une meilleure prise en charge et nous ne pouvons pas renvoyer un patient qui est libre de choisir la structure de santé où il veut être soigné», a indiqué à la presse Yazid Mouzaoui, directeur du CHU Nedir-Mohamed. Ainsi, le problème de la pression que subit le service des urgences du Centre hospitalo-universitaire Nedir-Mohamed persiste. La raison de cette situation a trait d’abord à l’exiguïté de ce service, mais aussi et surtout à la forte affluence de la part des patients qui proviennent d’un peu partout, même de localités dotées du même service, notamment dans les chefs-lieux de daïra. Le CHU de Tizi Ouzou reçoit également et régulièrement des patients et des blessés, notamment des accidents de circulation, des wilayas limitrophes. Des conditions qui sont défavorables pour permettre au personnel médical d’offrir aux citoyens un service de qualité en dépit de sa mobilisation et de son dévouement total à son métier. Parfois, on assiste même à des scènes de violence regrettables qui sont engendrées par la panique qui gagne certains accompagnateurs de malades se trouvant dans un état relativement grave et nécessitant une prise en charge immédiate. Le CHU de Tizi Ouzou a été réalisé, il y a une quarantaine d’années, au cœur de la ville de Tizi Ouzou. Ce qui en fait également la proie des interminables embouteillages qui caractérisent la ville, surtout au niveau de cet axe reliant l’ancienne ville à la Nouvelle-Ville au niveau du boulevard « Lamali-Ahmed ». L’évacuation des malades vers le CHU de Tizi Ouzou est de ce fait, également, une mission très compliquée. Le directeur du CHU Nedir-Mohamed espère que le projet d’un nouveau CHU inscrit au profit de la wilaya bénéficiera d’un dégel. En attendant, les travaux d’un nouveau bloc des urgences de six étages, structuré et pluridisciplinaire répondant aux normes, à l’intérieur de l’établissement, seront entamés incessamment, selon le directeur du CHU. Par ailleurs, un autre problème a été soulevé par les patients et leurs accompagnateurs au service des urgences du CHU de Tizi Ouzou. Il s’agit de l’absence de tout médecin durant la période matinale. En outre, l’utilisation du téléphone portable par certains médecins, au sein de ce service devant des malades qui attendent d’être soignés, est un acte perçu comme une «négligence» par ces derniers et leurs accompagnateurs. Pour faciliter la prise en charge des malades, une autre mesure a été prise récemment.

Ainsi, dès l’arrivée du patient au CHU, ce dernier est orienté vers le centre de tri où il est reçu par un médecin généraliste qui l’oriente, selon son cas et son état, vers un spécialiste. Ce dernier le soigne et décide s’il doit être hospitalisé ou pas. Notons enfin que la pavillon des urgences du CHU de Tizi Ouzou est constitué de cinq salles opératoires pour la prise en charge des patients graves dont les polytraumatisés, d’une salle de réanimation avec 10 lits et un scanner.

Ce service ne dispose malheureusement que d’un nombre insuffisant de radiologues. Ce qui fait que les patients sont orientés vers les cliniques privées pour faire leurs scanner et IRM.