Les membres de la famille révolutionnaire de l'Akfadou et plus généralement de la vallée de la Soummam viennent de perdre un de leurs compagnons de guerre. Le baroudeur, comme aiment le nommer ceux qui le connaissant vient de tirer sa révérence. Le moudjahid Abdelkader Krimat du village Imeghdacène s'en est allé vers un monde meilleur après une ultime lutte contre la

maladie. Il avait rejoint l'Armée de Libération nationale en 1955 dans la maquis de l'Akfadou. Une année après, soit en 1956, il intégrera le Groupe des forces d'intervention spéciale (groupe de choc) avec les meilleurs maquisards de la région.

Il avait combattu sur tout le territoire de la Wilaya III historique pour rejoindre d'autres wilayas avec les groupes de renforts. Parmi les opérations spéciales qu'il a menées avec héroïsme et qu'on lui reconnaissait depuis toujours, on en citera une au cours de laquelle, il s'était distingué en attaquant tout seul un blindé de l'armée française, décimant ses occupants pour récupérer leurs armes. Ses hauts faits d'armes sont connus de tous les moudjahidine encore vivants. Après l'indépendance, Dda Abdelkader est resté le digne fils du village Imeghdacène qu'il a défendu jusqu'à son dernier souffle. Il reprit les armes avec courage pour défendre la région des affres du terrorisme islamiste des années 1990. Dda Abdelkader pour mémoire a aussi défendu les noms des martyrs de son village où il s'est imposé pour baptiser de leurs noms des écoles à Sidi-Aïch. En effet, certains établissements sont baptisés aux noms de Krimat Tayeb son compagnon et son cousin, les frères Bouaifel et Meksaoui Mohand Tahar.

Il restera dans la mémoire collective comme étant un homme charismatique, un vrai combattant, témoigne Brahim Meksaoui, un jeune du village Imeghdacène. De nom- breux compagnons de la révolution et des citoyens anonymes l'ont accompagné, hier, à sa dernière demeure.

Il rejoint d'au- tres valeureux combattants de la région d'Akfadou.

Dda Abderrahmane Amimoun, Si Boualem Zane et Dda Mohand Tahar Moulafi pour ne citer que ces deux-là parmi de nombreux moudjahidine que compte cette région martyre, qui a donné des centaines de ses enfants pour que l'Algérie accède à son indépendance et recouvre sa liberté et souveraineté.