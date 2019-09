Dans un exposé détaillé, le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a présenté, lundi dernier, les principaux axes des activités du gouvernement et les plus importantes décisions et mesures prises depuis la nomination du gouvernement.

Indiquant que « depuis sa nomination le 31 mars 2019, le gouvernement a tenu 21 réunions de gouvernement,

29 réunions interministérielles et une réunion du Conseil des participations de l’Etat, lors desquelles il a examiné et approuvé deux avant-projets de lois relatifs à l’amendement du Code de procédure pénale et au règlement budgétaire de l’exercice 2017, ainsi que 48 décrets exécutifs, et 31 projets de marchés de gré à gré au profit des différents services de l’Etat », a affirmé Bedoui lors du Conseil des ministres tenu sous la présidence du chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah.

« Cette activité intense a permis au gouvernement d’examiner 15 dossiers de grande importance nationale, touchant notamment le bon fonctionnement des institutions de l’Etat, la prise en charge des besoins des citoyens et la bonne préparation des principaux rendez-vous sociaux avec l’intensification des efforts à la lumière de la conjoncture que traverse le pays », a-t-il ajouté. Faisant savoir que «l’action du gouvernement a été axée, en premier lieu, sur l’ouverture de plusieurs grands chantiers en vue d’optimiser l’efficacité du fonctionnement des établissements publics et de renforcer la crédibilité de l’administration publique, notamment en ce qui concerne les deniers publics, la rationalisation des dépenses, la préservation de nos réserves de changes, le gel des opérations du financement non conventionnel, le respect de tous les engagements contractés au nom de l’Etat et la préservation des postes d’emploi et des outils de production nationale», a fait savoir le Premier ministre.

Bedoui a salué l’Armée nationale populaire « qui a donné un exemple de loyauté et de dévouement et accompagné le peuple algérien dans toutes les épreuves », et rendu hommage « tout particulièrement à son chef d’état-major, le mou-djahid, le général de corps d’armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP, connu pour son patriotisme inégalé et sa sagesse face à la conjoncture que traverse le pays et qui place l’intérêt suprême du pays au-dessus de toute autre considération, ou ambition personnelle ».

Le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah « a appelé au dialogue et à faire prévaloir la voix de la raison. Il a su, en tant que moudjahid et de par sa vigilance en tant que commandant militaire chevronné, comment contrer les desseins et complots des ennemis de l’Algérie, tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger, et leurs manœuvres visant à déstabiliser l’Algérie et à semer la fitna entre les enfants d’un même peuple . Le vice-ministre de la Défense nationale, mérite, de notre part, reconnaissance et gratitude pour son rôle pionnier à la tête de l’institution militaire, un rôle qui demeurera ancré dans les mémoires, tout en saluant ses positions indéfectibles qui traduisent sa volonté d’améliorer la situation en Algérie pour la hisser aux plus hauts niveaux, à la hauteur de son histoire et de ses hauts faits ».

Sur le plan économique, le Premier ministre a fait savoir que le gouvernement avait veillé à la préservation des outils nationaux de production et des emplois, par l’installation d’un dispositif gouvernemental multisectoriel chargé du suivi des activités économiques et de la préservation des outils de production et l’adoption de mesures au profit de l’entreprise d’investissement touristique pour honorer ses engagements contractuels et poursuivre la réalisation de ses investissements approuvés par le Conseil des participations de l’Etat et le Conseil national de l’investissement.

Concernant la saison estivale et la lutte contre les feux de forêts, le gouvernement a entrepris des mesures ayant permis de passer une saison estivale calme et sécurisée avec la poursuite de l’approvisionnement en produits vitaux. Près de 80 000 enfants des régions du Sud ont été pris en charge dans des camps d’été.

Revenant sur la rentrée universitaire pour plus de 1,8 million d’étudiants, cette année enregistrera, selon Bedoui, 368000 nouveaux bacheliers et verra l’ouverture de plus de 83 400 places pédagogiques, 51 950 lits et 3000 postes d’encadrement. Par ailleurs, « Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels sera, quant à lui, renforcé par la réception de 34 nouveaux établissements de formation d’une capacité d’accueil de 15 000 places pédagogiques, ce qui permettra au secteur d’accueillir plus de

503000 nouveaux stagiaires dans de bonnes conditions », a tenu à souligner le Premier ministre. A