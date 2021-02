Dès sa prise de fonctions, le président Tebboune a fait de la «diplomatie économique» la priorité de la diplomatie algérienne afin de contribuer au redressement économique du pays. Dans ce cadre, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a fait état, jeudi dernier, lors d'une rencontre sur la promotion de la diplomatie économique au ministère des Affaires étrangères, d'une série de mesures visant à contribuer concrètement à la promotion de la diplomatie économique. Ces propositions portent sur la création d'un réseau interactif pour les chargés d'affaires économiques et commerciales auprès de nos missions diplomatiques et consulaires à travers le monde, l'ouverture d'un bureau d'information au niveau du ministère des Affaires étrangères pour l'accueil des opérateurs et exportateurs algériens, la création d'un portail de la diplomatie économique sur le site électronique du ministère et le lancement d'un programme de formation sur la diplomatie économique et le renforcement de la direction de promotion et de soutien des échanges économiques, en tant que structure centrale et axiale de la diplomatie économique. Pour ce faire, Sabri Boukadoum a exhorté les chefs des représentations diplomatiques et consulaires à intensifier les efforts et à élaborer des rapports périodiques sur les dispositifs en place dans les pays d'accréditation en vue de promouvoir les produits nationaux et attirer les investissements étrangers. Il s'agit, également, de rester à l'écoute et au service des opérateurs économiques en matière d'information, de soutien et d'accompagnement, a-t-il poursuivi.

En somme, une veille stratégique. Une telle démarche ne saurait aboutir, selon Boukadoum, sans la finalisation des mesures inhérentes, en particulier le développement du réseau bancaire, à travers l'ouverture d'agences en Europe et en Afrique, l'augmentation des offres de fret aérien et maritime et de transport terrestre pour la région sahélo-saharienne et l'Afrique de l'Ouest, ainsi que l'ouverture de nouveaux points frontaliers avec nos voisins pour développer le commerce bilatéral.

Boukadoum a évoqué, à ce propos, l'organisation de foires et salons du produit national dans les Etats de la région et de journées d'information en Europe, en Asie et en Amérique sur les potentialités du marché algérien et les opportunités d'investissement, outre l'envoi de missions commerciales dans les marchés ciblés en vue d'accroître le volume des exportations hors hydrocarbures et renforcer les recettes en devises.