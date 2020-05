Le confinement total le jour de l'Aïd s'annonce comme une épreuve de plus pour le moral des Algériens, en cette crise sanitaire. Et pour cause, aussi loin que leurs souvenirs remontent, l'Aïd est synonyme de convivialité et de retrouvailles familiales... mais pour sa version 2020, la fête de la célébration de la rupture du jeûne sera tout le contraire. En effet, l'annonce faite par Abderahmane Benbouzid, le ministre de la Santé sur une proposition de confinement national et total a immédiatement fait réagir les Algériens. Comme pour chaque débat public, deux groupes se sont formés, «les pour et les contre». Pour le premier groupe, plusieurs arguments sont mis en avant. Pour Adel, jeune Algérois d'une trentaine d'années «cette nouvelle mesure est une nécessité, celles déjà en place ne pourront jamais parer, la circulation du virus en pareille circonstance où de grands rassemblements interfamiliaux, sont programmés», affirme- t-il. Ajoutant, pour moi «un confinement total de 20 jours nous ferait beaucoup de bien, on a vu la situation s'améliorer, et les gens ont baissé la garde, la fermeté est de mise». Cet avis est largement partagé par Massinissa qui habite à Bouira et explique «depuis le début de Ramadhan, nous enregistrons une moyenne de 170 cas par jour, heureusement que le taux de décès n'a pas également augmenté. Sans cette mesure, nous allons avoir une augmentation considérable de décès, puisque l'objectif principal de l'Aïd c'est aussi d'aller voir les membres les plus âgés de la famille, et cela risque de les exposer directement, après tant d'efforts, pour maîtriser la propagation, mais surtout la protection des personnes les plus vulnérables».

Cela dit, certaines personnes, à l'instar d'Ania Boumaza, s'inquiètent de la durée du confinement général. «Si le confinement général n'est décrété que pour les quelques jours de l'Aïd, je pense que c'est une bonne chose, mais si cela doit se prolonger à plus de jours, je doute fort, que les couches les plus défavorisées puissent le supporter». Du côté de ceux qui sont «contre» les arguments également, ne manquent pas, si certains affirment que cela est «trop drastique» d'autres en revanche déplorent le retard de cette mesure.