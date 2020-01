Le trafic aux frontières est le grand fléau qui menace l’économie nationale ! L’équivalant de plus de 31 milliards de dinars ont été saisis en 2019 par les services de la police aux frontières. «La valeur des saisies pour l’année écoulée est de plus de 31 milliards de dinars, soit 3 000 milliards de centimes», a révélé, hier, à Alger, le contrôleur de police, Noui Mohamed Sifi. Le directeur de la police aux frontières (PAF) note une forte augmentation par rapport aux années précédentes. Est-ce la police qui a resserré l’étau où est-ce ce genre de crimes qui ont augmenté ? Une chose est sûre, ces grosses saisies ne sont que la partie visible de l’iceberg. Une grosse quantité de marchandises continuent d’entrer illégalement dans le pays. Il suffit de faire le tour des magasins ou sites de ventes en ligne pour le constater. La «cabas connection» est revenue de plus belle ces dernières années. Cela est accompagné par un transfert illicite de grosses sommes de devises. Nos frontières sont devenues le terrain de jeu de criminels en tous genres.

D’ailleurs, le directeur de la PAF révèle que le taux de criminalité a augmenté de plus de 70%. «21 330 affaires ont été enregistrées en 2019. 21 956 personnes sont impliquées dans ces affaires», a soutenu le même cadre de la Dgsn. Cela concerne en premier lieu les trafics de marchandise et d’argent, mais aussi l’immigration clandestine. «On a enregistré 8280 affaires liées à l’immigration clandestine 4060 personnes ayant tenté de franchir illégalement les frontières algériennes ont été arrêtées», a- t-il révélé. La «harga» a, elle, connu une baisse avec l’arrestation de 607 personnes alors que 79 tentatives ont été mises en échec. Un autre phénomène a, par contre, pris de l’ampleur cette année, il s’agit de la fuite de personnes recherchées par la justice. Comme dans les films américains, plusieurs criminels ont tenté de prendre clandestinement la poudre d’escampette. «1148 personnes recherchées ont été capturées au niveau des frontières. 739 accusés de faux et usage de faux ont également été interpellés», a fait savoir le contrôleur de police, Noui Mohamed Sifi. «1522 tentatives de quitter illégalement le territoire ont été avortées par la vigilance des services de la PAF»,

a-t-il assuré. Voilà donc un petit tempo des gros trafics que connaissent nos frontières. Ces chiffres ne sont que ceux communiqués par la PAF. Si on y ajoute ceux des douanes ainsi que des autres services de sécurité, on risque de tomber des nues. Nos frontières sont-elles à ce point dangereuses ? En tout cas, les criminels y trouvent leurs comptes…