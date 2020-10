La rentrée des classes du primaire a concerné, hier, 91 617 élèves, sur un total de 197 481. Parmi les mesures de lutte contre la propagation du virus Covid-19, le ministère de l'Education nationale, en étroite collaboration avec les directions de wilaya, ont réparti les apprenants en groupes, qui étudieront une demi-journée, un jour sur deux. Hier et pour le lancement de cette rentrée exceptionnelle, des mesures d'hygiène comme l'utilisation du gel hydro-alcoolique, le port des bavettes, la distanciation sociale pendant la recréation, l'utilisation individuelle de la table... ont été mises en place surtout que la menace d'une seconde vague qui frappe plusieurs pays dans le monde, plane. Pour garantir une scolarité des plus correctes, la direction de l'éducation de Bouira a pourvu 10 299 postes et accuse un déficit de 144 postes pour l'éducation physique et l'enseignement de la langue française. Toutes les listes des enseignants admis à l'ENS ont été puisées dans les dossiers. Ce premier jour a été difficile, en raison de la forte présence des parents qui se sont présentés devant les écoles, accompagnant leurs enfants. Certains ont carrément investi les cours des écoles, pour demander des explications au sujet de cette répartition en groupes et sur les nouveaux horaires d'étude. Devant le siège de la wilaya, c'est le personnel pédagogique et administratif de l'école privée Essalam qui a observé un sit-in, exigeant l'ouverture de leur établissement qui n'aurait pas reçu encore la décision d'exploitation.