Aucun signe révélateur de ce rendez-vous politique phare, du moins dans la wilaya de Annaba, où aucune permanence n’a encore été ouverte. Mieux encore, aucun nom n’a filtré sur les directeurs de campagnes des cinq candidats à la présidentielle du 12 décembre prochain.

Hormis celui de Tayeb Hmarnia, supposé représenter le candidat Abdelmadjid Tebboune. Selon une source bien informée «aucun nom n’a été proposé pour diriger la campagne de Tebboune. Par ailleurs, et selon une autre source, le nom de Mamoune, membre de l’APW de Annaba, aurait été proposé pour diriger la campagne de Abdelmadjid Tebboune à Annaba. Une information relayée par plusieurs autres sources contactées par nos soins. Hormis cela, la scène locale ne résonne d’aucun signe précurseur d’une campagne présidentielle.

Le temps des consolidations des alliances qui caractérisaient autrefois, les préparatifs des échéances, notamment du côté des partis islamiques, Hamas et El Bina entre autres, semble s’être effacé du lexique politique, du moins à Annaba où aucun chef de parti ne s’est manifesté, pour décider du soutien à Bengrina, un candidat qui ne jouit d’aucune popularité à Annaba, ce qui expliquerait certainement l’absence d’activité dans les bureaux des formations islamiques.

Le FLN, quant à lui, tente de gérer la division de ses rangs. Depuis l’avènement du Mouvement populaire, cette formation politique a été fortement secouée à Annaba, comme ailleurs...

La mouhafada est fermée depuis 10 mois. Toutefois et selon certaines indiscrétions, si le FLN joue la carte du retrait, cela ne signifie pas qu’il soit indifférent. «Ils se rencontrent dans les salons, ils essaient de rassembler les rangs, pour revenir en force», a laissé entendre un cadre du FLN à Annaba, pendant qu’un autre s’est abstenu de toute déclaration.

Même constat pour le RND. Cette formation politique épinglée par le Mouvement populaire, voit son bureau fermé depuis plus de huit mois. Aucune permanence, aucun nom, n’ont filtré sur le représentant de Azzedine Mihoubi à Annaba.

Situation identique pour Ali Benflis, habitué à installer ses permanences à travers toute la wilaya. Talaïe El Hourriyet, compte miser sur le soutien acquis il y a quelques années. Abdelaziz Belaïd, pour sa part, a tenu à faire son entrée à Annaba, bien avant le lancement de la campagne électorale. Le candidat à la présidentielle, est attendu demain à l’hôtel Mimosa où il va animer une conférence de presse.

S’agissant des panneaux d’affichage des portraits des candidats à l’élections présidentielle, des indiscrétions font état de leur installation probablement la veille du lancement de la campagne électorale, car, nous dit-on, «cette campagne ne ressemble à aucune autre, en raison du climat politique particulier dans lequel elle se déroule. Elle promet certainement pas mal de surprises aux candidats», nous chuchote-t-on.

Le choix du candidat taraude l’esprit des Annabis. Les partisans du processus, dont les sidérurgistes du complexe d’El Hadjar qui ont manifesté hier, sur le Cours de la révolution, pour faire état de leur soutien à l’institution militaire et à la présidentielle. «Le vote est une nouvelle chance et un nouveau projet pour une nouvelle Algérie», ont soutenu les sidérurgistes de Sider.

Mais cette sortie n’occulte pas le climat politique assez électrisé à Annaba, ce qui explique que chaque équipe de campagne active discrètement. En attendent le coup d’envoi d’une course de fond, les Cinq candidats, lors de leur passage à Annaba, sont appelés à animer des meetings qui se voudront clairs et concis.