Nouveau « off » pour Abdelmadjid Tebboune. Le candidat indépendant à l’élection du 12 décembre prochain n’a programmé aucune activité pour la journée d’hier. Néanmoins, dans la soirée de, mardi dernier, il s’était rendu dans la wilaya de Djelfa. Animant un meeting populaire au théâtre régional du chef-lieu de la wilaya, l’ex-Premier ministre a fait part de sa détermination à moraliser l’action politique. « Nous sommes déterminés a changer les choses. Nous allons donner aux compétences nationales la place qui leur sied au service des intérêts suprêmes du pays », a-t-il affirmé avant de revenir sur son cheval de bataille qu’est la lutte contre la corruption. Dans ce sens , il a réitéré son engagement à nettoyer le pays de la « Issaba » et ses relais. « Nous allons continuer d’assainir le pays des résidus de la corruption et de poursuivre la traduction en justice de la bande qui a pillé l’argent public », a t-il assuré. «Je m’engage devant Allah et le peuple, en cas de victoire, à assainir l’Algérie des résidus de la corruption et à poursuivre la traduction en justice de la bande qui a pillé l’argent du peuple », a-t-il insisté. Autre point culminant de sa campagne, qu’il a répété devant les habitants de Djelfa, le passage du flambeau à la jeune génération. « Je m’engage à transmettre le flambeau aux jeunes et à leur confier des postes de responsabilité dans les différents secteurs », a-t-il soutenu.

Dans ce sens, il promet, sous sa présidence, l’émergence d’une nouvelle génération d’hommes d’affaires. «J’ai un plan afin d’ouvrir la voie aux jeunes hommes d’affaires porteurs de projets innovants tels que les start-up», a-t-il assuré.

Le prétendant à la magistrature suprême a, ainsi, promis la création d’une banque dédiée au soutien et à l’accompagnement des projets des jeunes et des start-up. «L’économie actuelle se base sur le savoir. Nous allons encourager tous les porteurs d’idées innovantes en créant des ponts entre l’ancienne et la nouvelle génération d’entrepreneurs», indique-t-il à chacune de ses sorties. Il s’est aussi engagé, en outre, à multiplier l’aide destinée aux catégories

défavorisées à l’instar, a-t-il-dit, des personnes aux besoins spécifiques, pour préserver leur dignité. D’ailleurs, il affirme que sous sa présidence le pouvoir d’achat des Algériens va nettement augmenter.