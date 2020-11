La cour de Béjaïa a prononcé la relaxe pour Khaled Tazagharth, l'ex-député détenu, qui a été condamné fin septembre dernier, en première instance, à une peine d'emprisonnement d'un an assortie d'une amende de 100 000 DA.

Le député démissionnaire devait quitter, hier, la prison d'Akbou.

Rejugé en appel le 15 du mois en cours, le procureur de la République avait demandé l'aggravation de la peine.

La juge n'avait pas jugé utile de suivre le réquisitoire du parquet, prononçant ainsi une relaxe qui n'a pas manqué de réjouir l'ensemble des activistes du Hirak, les amis et la famille du détenu. Khaled Tazagharth avait, faut-il le rappeler, été condamné, par le tribunal d'Akbou, à un an de prison ferme avec mandat de dépôt. Le verdict prononcé par le juge avait confirmé la peine requise par le procureur de la République, à savoir une année d'emprisonnement et une amende de 100 000 DA.

Le mis en cause a été condamné pour les trois chefs d'inculpation: «incitation à attroupement non armé», «publications pouvant porter atteinte à l'ordre public» et «violation des mesures du confinement sanitaire au temps du Covid-19»

Arrêté par la police, de retour d'une marche organisée le jour même, à Kherrata, l'ancien parlementaire du Front El-Moustaqbel avait été jugé en comparution immédiate, après avoir été entendu par le procureur de la République près le tribunal d'Akbou.

Au sein de l'opinion locale, c'est le soulagement. Une décision « heureuse», qui «en appelle d'autres», estime Saïd, qui voit le début d'une politique d'apaisement, qu' «on ne peut que saluer», conclut-il. La relaxe prononcée pour le député démissionnaire, Khaled Tazagharth, est un prélude à d'autres mesures d'apaisement dans les jours à venir, soutiennent de nombreux observateurs, qui rappellent d'autres acquittements prononcés en faveur des hirakistes, mercredi dernier.