La candidat du RND, Azzedine Mihoubi, continue de sillonner le pays, accompagné d’un dispositif de sécurité des plus impressionnants pour faire compagne. Il s’est rendu, hier, à la wilaya de Biskra, où il a tenté une nouvelle fois de mettre en avant son programme.

A ce titre, il a rappelé, dans ce cadre, que « l’Algérie a toujours été un pays souverain qui ne s’est jamais ingéré dans les affaires d’autres pays ». Une réponse adressée au Parlement européen, suite à sa réunion liée à la situation en Algérie. Il a en outre, déclaré qu’il y a « un problème de confiance qu’il faut régler pour sortir l’Algérie de la crise ».

Il y a lieu de souligner que face aux rassemblements populaires hostiles à sa venue dans plusieurs régions, Azzedine Mihoubi a tenu plusieurs meetings portant sur de nouvelles promesses, dans un climat pour le moins, délétère. Malgré les tensions palpables, ce dernier a mis l’accent, lors de sa visite dans des régions du Sud, sur le projet dont il ne cesse de parler : «Le rêve du Sahara.» D’après lui, ce projet cible le développement de cette région phare. «Le Sud constitue l’alternative réelle de l’Algérie pour les décennies à venir». Il a relevé à ce titre les potentialités dont dispose la région, notamment dans les secteurs de l’agriculture, du tourisme et de l’énergie solaire».

Il a en outre insisté sur le fait que ce programme électoral prévoit la création d’une Agence nationale de l’investissement des régions du Sud. Le candidat a garanti en cas de victoire, de créer des zones franches pour développer le commerce inter-régional, tout en mettant à jour les textes de loi régissant le commerce de troc. Au volet agricole, le projet « Rêve du Sahara »

introduit la plantation de cinq millions de palmiers, tout au long du mandat présidentiel, à raison d’un million de palmiers par an, et la conclusion d’accords de pâturages partagés avec les pays voisins. Le projet s’articule également autour de l’encouragement à l’emploi, à travers des crédits sans intérêt à accorder en priorité aux secteurs stratégiques tels que l’agriculture, avec la garantie de l’accompagnement permanent des jeunes entrepreneurs.

Si le candidat a évité d’ évoquer plusieurs sujets sensibles et à l’importance capitale qui concernent les régions du Sud tels que le dossier inhérent à l’exploitation du gaz de schiste entre autres, il a souligné en revanche la diffusion des mêmes promesses qu’on entend souvent chez les candidats à la présidentielle.