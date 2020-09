De plus en plus acerbes, les attaques de certains communicants contre l'Algérie, s'intensifient et visent inlassablement à semer les graines de la discorde et de l'instabilité. Faisant abstraction de tout le développement enregistré, récemment, sur la scène politique, économique et sociale, et focalisant sur les seuls moments difficiles de la crise, l'émission Enquêtes exclusives, diffusée dimanche dernier sur la chaîne française M6, a tenté de mesurer la réalité algérienne à travers un reportage intitulé Algérie: le pays de toutes les révoltes.

L'instigateur du reportage est un personnage connu pour ses accointances avec le Maroc où il a une résidence et également pour le regard néocolonial qu'il porte sur toutes les sociétés non occidentales. La réalité qu'il décrit n'a rien à voir avec le vécu algérien. C'est un ramassis de clichés qui dénotent d'une volonté de nuire. Le reportage omet volontairement de relater les faits, à savoir, ceux d'un pays sorti d'une longue crise, d'une nouvelle gouvernance, qui rebâtit chaque jour les passerelles de communication et de concertation avec le peuple. Les multiples rencontres et conférences, entre les différentes franges de la société et le gouvernement, et le respect envers une adhésion grandissante tant de la classe politique que des citoyens, au processus de renouvellement de la Loi fondamentale du pays, ont été sciemment occultés dans ce reportage. Et pour cause, dès les premières 10 minutes, la phrase, «l'Algérie est un pays très conservateur», a été placée à cinq reprises. Le décor était planté et la toile de fond, renforcée par un rappel tant inutile que sournois, évoquant l'islam en tant que religion de l'Etat. Il n'en fallait pas plus pour les auteurs de ce reportage pour happer l'opinion du téléspectateur, et le conduire dans la caricature d'une société. Très parcellaire, le document renvoie une image biaisée de l'Algérie. Les producteurs de ce reportage ne retiennent de leur mission en Algérie que les points noirs d'une révolution pacifique, et reconnue, au détriment de tous les accomplissements, et les avancées. En profondeur, la montée du mouvement islamiste, la préparation et l'aboutissement à un Etat islamique et le grand désarroi de la jeunesse ont été les axes les plus mis en exergue dans ce reportage. Il est vrai que le premier témoignage proposé, essaie de faire bonne figure en montrant une jeune youtubeuse qui obtient du succès dans le conseil en maquillage, et qui réussit financièrement, mais rappelant furtivement, qu'elle demeure mineure aux yeux de la loi et nécessite l'accord de son mari pour exercer son activité. Crescendo, les choses se précisent, un peu plus loin dans le document, c'est le même jeu, le même mode opératoire.

Le témoignage d'un jeune militant d'un parti islamiste, nous plonge dans le quotidien des partisans de l'idéologie religieuse, présentée par les soins des réalisateurs, comme une doctrine majoritaire et non comme une formation politique qui a sa place sur la scène sociétale, au même titre que tous les partis agréés par l'Etat. Dans le même élan, la jeunesse algérienne, a eu droit à des présentations bien orientées, dans ce reportage. Le choix d'un vendeur de la Casbah, d'une jeune fille rebelle, et d'un jeune ingénieur à la recherche d'un emploi, ont largement suffi pour faire dire au journaliste que la jeunesse d'Algérie ne peut plus se projeter dans ce pays. Et pour finir, et certainement à court d'arguments, le reportage se termine sur les déclarations des manifestants de la diaspora algérienne en France, criant à l'illégitimité du pouvoir en place, la fraude des élections, et un refus du référendum du 1er novembre.