Les rencontres avec les personnalités nationales et les ex-chefs de gouvernement qui bénéficient de la crédibilité au sein de la société et de la classe politique sont des signes d’une nouvelle démarche que prône la présidence de la République.

Depuis une semaine maintenant, Abdelmadjid Tebboune s’est engagé dans un processus de consultations et de concertations avec les grosses pointures de la scène politique nationale. Mouloud Hamrouche et Taleb Ahmed Ibrahimi sont des cas saillants de ces rencontres dont la teneur a trait par rapport aux enjeux de la situation politique et les voies et moyens pour remédier à la crise lancinante que traverse le pays en général. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune en l’occurrence, semble décidé d’entamer un nouveau processus dont le style diffère de son prédécesseur, à savoir le président déchu, Abdelaziz Bouteflika. La vision prônée se veut comme une nouvelle approche qui sera consacrée comme modus opérandi pour approfondir les consultations sur les grands sujets et thèmes qui engagent le devenir de l’Etat et de ses institutions. La crise politique est en train de connaître une autre tournure, c’est le début d’une issue concertée et négociée. Les protagonistes politiques et les personnalités politiques connues par leur poids en leur qualité d’acteurs sur l’échiquier politique s’impliquent et expriment leurs approches en intime concertation avec la présidence de la République incarnée par le président Abdelmadjid Tebboune. La nouveauté réside dans la démarche entamée par le nouveau président qui estime que le dialogue est le critère principal dans l’absorption de la crise et une véritable esquisse vers un changement serein et apaisé. La solution tant attendue par un nombre important de protagonistes qui constituent la trame de la classe politique, à savoir une transition démocratique dans le cadre de l’approche constitutionnelle en optant pour le compromis et la négociation, semble maintenant en bonne voie pour qu’elle soit concrétisée. L’implication de Mouloud Hamrouche, de Taleb Ahmed Ibrahimi et les autres personnalités nationales et les représentants des partis politiques dans ces rencontres officielles, sonne comme un vrai début d’une amorce de dialogue responsable autour des thèmes qui constituent l’alpha et l’oméga de la crise politique depuis des mois. La situation semble s’acheminer selon toute vraisemblance vers un début d’un consensus autour des priorités qui détermineront le long du processus de changement qui sera entamé au fur et à mesure. Les semaines à venir seront ponctuées de cette même volonté de rencontres avec d’autres forces politiques et aussi d’autres personnalités nationales dont la contribution au plan politique et national n’est pas à démontrer. La révision de la Loi fondamentale constitue la mère des concertations et des échanges politiques avec les forces politiques et les personnalités nationales. L’entame de ces consultations porte en elle les germes d’un dégel de la situation d’impasse qui a trop duré. Donc, pour ainsi dire, les prémices d’une issue négociée commencent à se faire exprimer à travers ces consultations qui participent davantage dans l’adhésion de beaucoup de partis politiques et de dynamiques de la société civile dans la perspective de dépasser le statu quo et se lancer dans une nouvelle feuille de route porteuse de changement qui sera traitée étape par étape par ordre de priorité. Le pays, à travers les institutions de l’Etat, a besoin de cette issue salvatrice fondée sur le consensus et le compromis, la conjoncture n’est pas favorable au maintien d’une situation dont les retombées socio-économiques seront calamiteuses sur la réalité directe des citoyens lambda qui s’empêtrent dans la déchéance et le dénuement. Toute brèche pour dissiper les frictions et les tensions sont autant d’atouts que les forces vives de la patrie doivent ressaisir pour en faire une sorte de sursaut salvateur dans le but de la sauvegarde de la cohésion nationale et sociale. Le contexte actuel est fait d’enjeux qui doivent être bien cernés pour ne pas permettre aux apprentis sorciers d’entrer en lice pour saborder les volontés patriotiques qui militent en direction d’un assouplissement de la situation politique en cours. La feuille de route doit être conçue sur la base d’un consensus et un dialogue inclusif et intrinsèque susceptible de mener le pays vers une étape où la stabilité et la sérénité doivent constituer les leviers de la nouvelle démarche prônée par les tenants du pouvoir effectif et aussi l’ensemble de la classe politique et les dynamiques de la société civile en général.