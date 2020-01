Le Comité autonome du département de langue et culture amazighes de la faculté des lettres et langues de l’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira organise pendant une semaine les festivités commémoratives de Yennayer. La célébration a débuté, hier, avec la projection du film documentaire «le Roi d’Egypte amazigh» suivi d’une conférence animée par Hamid Belak autour du thème «Yennayer, héritage entre mythe et réalité». Une exposition autour de la robe kabyle, les plats traditionnels, le dessin… est proposée aux visiteurs au niveau des halls de l’institut. Pour le deuxième jour, les organisateurs ont retenu deux activités. Une conférence autour de «l’origine de Yennayer et le calendrier amazigh» animée conjointement par Bahmed Brahim et Hellouane Hamid. Un défilé de mode concernant la robe amazighe et la préparation de seksu ponctueront la journée. La troisième journée sera dédiée au théâtre d’expression amazigh avec trois pièces : Asmumah n ugdud, groupe Assayas, groupe Ixoulaf. Mercredi, les festivités continueront avec un gala animé par des artistes locaux dont la troupe des frères Laham. Pour la clôture, les organisateurs ont retenu une journée de volontariat qui consistera en le nettoyage du département et des alentours.