La question de la révision de la Constitution a fait apparaître des réactions et des prises de position qui divergent dans leurs démarche et attitude. Mais l'enjeu en rapport avec ledit projet de la révision constitutionnelle a été occulté sciemment par certaines forces politiques qui ont affiché une position «versatile» et son fondement en termes d'arguments et de lectures obéissant au contexte politique du pays et de ses défis. Le référendum est utilisé comme «argutie» par certaines forces politiques et comme moyen de «chantage» et non pas comme élément de débat pour illustrer les points forts et aussi des points faibles de ce document. C'est là un jeu dangereux visant à désorienter le citoyen et lui faire incruster des couleuvres sans avoir le courage d'aborder les problématiques de ladite mouture de la révision constitutionnelle. Il est naturel et normal que le débat sur l'avant-projet de la révision de la constitution soit contradictoire, c'est ce qui enclenche l'engouement et une dynamique politique et sociétale, mais faire dans le dévoiement de débat et le réduire à une espèce d'interprétation sordide et fallacieuse, cela ne favorise pas un climat politique sain et susceptible de juguler les problèmes pendants en relation avec la situation politique dans son ensemble. La question du vote par le «Oui» et par le «Non» n'est pas posée de manière mécanique mais aussi, tendancieuse, telle qu'elle est posée par des conglomérats politiques dont l'objectif n'a rien à voir avec la mouture proposée, sa nature et son fondement qu'il faut débattre et disséquer, même si cela doit être soulevé avec une approche critique des plus profondes en terme de substance. La démarche de certains apprentis sorciers réside surtout dans dévoiement de la mouture qui sera soumise à référendum et non pas de ses tenants et de ses aboutissants. C'est dire que le «Non» ou le «Oui» ne sont pas élucidés d'une manière qui renvoie à une situation politique propre où l'enjeu doit être expliqué et clarifié, loin s'en faut.

Les forces en question agissent telle une nébuleuse, elles cherchent à occulter le débat et le faire détourner vers des sentiers battus dans le but de focaliser l'attention des citoyens sur des thèmes marginaux et parfois tendancieux et à caractère clivant à l'image de l'identité, la religion et la langue. Ce sont des énoncés que l'on exploite pour torpiller l'opinion et la plonger dans des scénarios factices créés pour la circonstance, c'est-à-dire pour des besoins de la manipulation et de duperie par excellence.

Des courants politiques ont de tout temps joué la carte de soutien tous azimuts des Constitutions précédentes, maintenant ils se cramponnent sur une position «vicieuse» où l'opposition n'est pas franche ni claire envers la mouture de révision constitutionnelle, mais ils donnent l'impression qu'ils font dans le débat sérieux et fructueux, mais l'objectif réel de leur attitude est celui de mettre une couche d'embrouille dans ce débat qui nécessite des éclairages et des clarifications pour le compte des citoyens lambda. Même certaines formations politiques, qui se sont versées dans la position plate du «Oui» sans que le débat porte sur l'essentiel de cette révision constitutionnelle contribuent dans le brouillamini et la pollution du débat politique et sociétal digne de ce nom.

Il suffit juste de suivre le contenu et la manière d'aborder la question du référendum, on se rend compte très vite qu'il s'agit beaucoup plus d'une présence formelle avec des vieux réflexes d'antan. C'est-à-dire une manière d'afficher son soutien sans pour autant que le débat soit entamé sur la base des choix et des suggestions propres de tout un chacun. Tout compte fait, la Loi fondamentale est une nécessité absolue, un Etat doit fonctionner sur la base d'une Constitution, ce qui est fait de par le monde, mais la manière d'aborder ou d'apporter sa contribution dans l'enrichissement et dans la remise en cause même de certains points de l'avant-projet de la révision de la Constitution est tributaire d'un engagement clair et tangible. Quant aux positions ombrageuses et clivantes à la fois, cela obéit plus à une manipulation d'une situation pour l'orienter vers d'autres desseins qui n'ont rien à voir avec l'enjeu crucial et déterminant de référendum.