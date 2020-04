C’est un véritable instantané de l’activité économique et de sa répartition géographique. Il permet d’évaluer sa dynamique, celle de la création en particulier, tout en répertoriant les différents domaines dans lesquels activent les entités déjà ancrées dans le paysage économique, renforcées par celles qui ont vu le jour et qui com- ptent se faire une place au soleil, même si la conjoncture actuelle est plutôt défavorable, la pandémie de coronavirus ayant réduit l’activité économique au point mort. Le rapport que vient de rendre public l’Office national des statistiques (ONS) ne concerne pas, de toutes les façons cette terrible crise sanitaire qu’affronte l’Algérie, à l’instar de toute la planète. Il porte sur le second semestre de l’année dernière. Que dit-il notamment, en matière de création d’entreprises ? S’agissant des nouvelles créations, 5056 entreprises ayant fait l’objet d’une première indentification ont été répertoriées, durant les six premiers mois de 2019, soit une baisse de 5,56%, par rapport à la même période de 2018, mentionne l’ONS dans son rapport. Quant au nombre de personnes morales, dotées d’un numéro d’identification statistique (NIS), il a connu une hausse de 7573 entreprises au cours du 1er semestre de l’année dernière, en comparaison avec la même période de 2018, soit une augmentation de 4,24%, ainsi qu’une augmentation de plus de

5 500 entreprises par rapport à toute l’année 2018. L’Office relève par contre une augmentation de plus de 1000 entreprises, soit 25,93% par rapport au second semestre 2018. « Le rythme de création des entreprises, durant le premier semestre 2019, s’est maintenu notamment dans le secteur du commerce avec 65081 entreprises, représentant un taux de 34,96% du nombre global (7573 entreprises) », indique le document répercuté par une dépêche de l’APS datée d’hier. L’industrie manufacturière a, quant à elle, enregistré la création de 36219 entreprises (19,46%), alors que le secteur de la construction s’est vu renforcé par la création de 33.804 entreprises, soit 18,16%. Comment se répartissent les personnes morales par région ? « La région du Centre accapare 101324 entreprises, soit 54,43% du total (186148), suivie de la région Est avec 46463 (24,96%), la région Ouest avec 29655 (15,93%) et enfin la région du Sud avec 8706 entreprises (4,68%) », révèle l’enquête de l’Office national des statistiques. Une concentration au niveau de la région Centre du pays avec 52,97% de l’ensemble des nouvelles créations (5056 entreprises), est soulignée concernant la répartition régionale des créations. Comment se présente-t-elle ? « En dehors de la wilaya d’Alger, qui accapare 1589 créations (31,43%) au premier semestre 2019, sept autres wilayas ont enregistré plus de 1680 nouvelles créations d’entreprises durant les six premiers mois de 2019. » font savoir les rédacteurs de cette étude.