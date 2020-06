Républicaine et profondément patriote, l'Armée nationale populaire n'a d'autre ambition que de sauvegarder la nation et la défendre contre toute agression venue de l'extérieur, quelle qu'en soit sa nature. C'est précisément le message qu'entend donner le commandement de l'armée en se mettant, sans complexe aucun, sous les ordres d'un civil. La visite du président de la République au siège du ministère de la Défense et surtout le discours prononcé devant tous les hauts gradés de l'ANP, sans exception aucune, confirment, si besoin, la discipline dont font montre les officiers de l'Armée nationale populaire, avec le même sentiment d'appartenance à la nation que leurs aînés de l'Armée de Libération nationale.

En ces temps de débat sur la révision de la Constitution, destiné à confirmer le caractère civil de l'Etat, le soutien sans faille du chef d'état-major de l'ANP, le général-major Saïd Changriha, au processus engagé par le président de la République, traduit toute la cohésion qui existe entre les deux institutions, présidentielle et militaire. Il est entendu que toutes les deux travaillent pour le même objectif, à savoir sauvegarder la République et faire échec aux tentatives d'attenter à sa stabilité et à sa sécurité. Cette cohésion, qui ne plaît pas aux lobbies cités par le président de la République, constitue un solide rempart contre les attaques de l'extérieur. Un rempart d'ailleurs fortifié par une exceptionnelle mobilisation populaire en faveur d'un changement pacifique. Les trois acteurs qui font la solidité d'une nation «rament dans le même sens», même si pluralité oblige, ils ne s'expriment pas de la même manière. Les «Djeich Chaâb Khawa-Khawa» qui résonnent encore aux oreilles de tous les Algériens auront été le slogan dominant et celui qui a permis à l'Algérie de tenir bon, malgré la férocité des attaques médiatiques, dont l'Algérie, son armée et les Algériens ont été victimes.

La qualité de l'accueil réservé à un civil, dans l'antre de l'institution militaire est un signal fort d'une volonté de reconnaître la souveraineté du peuple sur toutes les institutions du pays. En effet, le président de la République, élu au suffrage universel, est mandaté par le peuple pour diriger son armée. Le chef d'état-major de l'ANP qui a souhaité la bienvenue au chef de l'Etat et lui a présenté ses remerciements pour cet honneur à l'occasion de sa deuxième visite au siège du ministère de la Défense nationale, a montré le chemin pour les cadres de l'ANP de demain: une armée républicaine au service du peuple.