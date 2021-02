Une information raffinée. Nouveau rebondissement dans l'affaire de l'acquisition par Sonatrach de la raffinerie Augusta en Sicile (Italie). Une acquisition présentée à l'époque comme une excellente affaire pour l'approvisionnement de l'Algérie en carburant, et même une source de devises pour l'Etat. Mettant à profit sa visite à Hassi R'mel dans la wilaya de Laghouat, le Premier ministre a fait des révélations. Des révélations même judiciaires. À Dieu ne plaise. Abdelmoumen Ould Kaddour devra répondre de ses actes devant la justice. C'est ce qu'a laissé entendre, hier, le Premier ministre Abdelaziz Djerad. S'exprimant à l'occasion de la célébration du 50ème anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures et du 65ème anniversaire de la création de l'Union générale des travailleurs algériens (Ugta), le Premier ministre a révélé l'émission d'un mandat d'arrêt international contre le principal accusé dans l'affaire de corruption relative à l'acquisition par le Groupe Sonatrach de la raffinerie Augusta (Italie). «Le Pôle pénal économique et financier a ouvert une enquête sur l'affaire de la raffinerie Augusta, dans laquelle un mandat d'arrêt international a été émis par le juge d'instruction à l'encontre du principal responsable dans cette acquisition» a déclaré Abdelaziz Djerad, affirmant que «la justice poursuivra les responsables impliqués dans les affaires de corruption où qu'ils se trouvent ainsi que toute tentative d'atteinte à l'économie nationale». Suivez mon regard! Sans le citer nommément, le Premier ministre aura compris qu'il s'agit, bel et bien, de l'ancien P-DG de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour. Actuellement à l'étranger, Ould Kaddour était à la tête de Sonatrach lors de l'achat de la raffinerie Augusta à Esso Italiana (ex-filiale du groupe américain ExxonMobil). En juillet 2020, le tribunal de Bir Mourad Raïs (Alger) a décidé d'engager une enquête pour situer les responsabilités dans l'acquisition par Sonatrach de la raffinerie Augusta en Italie. La justice a placé en détention provisoire l'ex-vice-président du groupe Sonatrach Ahmed Mazighi et conseiller de l'ancien P-DG de Sonatrach Abdelmoumen Ould Kaddour. Il est poursuivi pour dilapidation de l'argent public et abus de fonctions. En août dernier, le ministre de l'Energie sortant, Abdelmadjid Attar, avait confirmé que l'affaire de cette raffinerie était devant la justice, sans donner, alors, plus de détails. A ce sujet, le Premier ministre a exhorté les responsables du Groupe Sonatrach à être au diapason des changements intervenant dans le monde des énergies loin des pratiques suspectes, soulignant que les autorités oeuvrent à créer les conditions nécessaires à un environnement économique transparent et intègre. Par ailleurs, lors de l'inauguration du projet Boosting 3 visant à garantir la sécurité énergétique de l'Algérie à travers le renforcement des capacités de production, le Premier ministre affirmera que «l'Algérie, à l'instar de plusieurs pays du monde, a fait de la politique énergétique une priorité majeure d'où l'importance de la transition énergétique en tant que facteur clé sous-tendant l'ensemble de ses politiques de développement, conformément au triptyque du renouveau économique, basé sur la sécurité alimentaire et sanitaire, la transition énergétique et l'économie numérique». Une politique énergétique s'inscrivait dans le cadre «des réformes économiques structurelles» conformément au programme de renouveau économique.