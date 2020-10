C'est avec ces propos et bien d'autres, plus forts, que le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (Ugta), Salim Labatcha, a animé un rassemblement, au siège de l'Union locale d'Annaba. Une rencontre qui a regroupé les différentes sections syndicales de plusieurs secteurs économiques de la wilaya d'Annaba. Usant d'un discours aux tendances positives quant au changement auquel aspirent la classe des travailleurs et toute la nation algérienne, le SG de l'UGTA, a fait un tout d'horizon sur le passif et l'actif du monde des travailleurs. À cette occasion, Salim Labatcha a fait un récapitulation sur la situation, depuis la tenue du congrès du 21 juin 2019 à ce jour. En ce sens, l'orateur a rappelé les défis des travailleurs pour aboutir au changement au sein de l'Ugta «Il y a des étapes que nous avons réalisées, mais il y a encore d'autres étapes sur lesquelles on travaille pour les réaliser», a dit Labatcha. Soulignant qu'étant une organisation nationale et importante, l'Ugta ne doit pas rester en marge, en face de questions concernant l'Algérie et son avenir, dont le projet de la Constitution. Pour l'orateur, c'est une occasion pour donner notre avis aux travailleurs et à l'ensemble de l'opinion publique. Labatcha a évoqué les changements et les recommandations du dernier congrès, dont une partie se rapporte à la révision de la gestion de cette organisations qu'est l'Ugta. Il notera qu'au cours de la dernière décennie, institutions, partis et organisations, ont dévié du droit chemin «Nous travaillons aujourd'hui pour la replacer sur son droit chemin et à son travail », a-t-il dit. Revenant sur le difficile système hérité, qui était selon Labatcha « de la hogra» pour les syndicalistes intègres marginalisés, «auxquels le dernier congrès a recommandé leur intégration au rôle qui est le leur », a-t-il dit. La réorganisation de la maison de l'Ugta, n'a pas été sans inconvénients, du moment que la nostalgie de ceux qui désignaient et nommaient par (...) Pour Labatcha, l'Ugta est engagée dans la bataille du changement global pour assainir la Centrale syndicale des irrégularités et des intrus qui ont nui à l'action syndicale et à l'Union. Le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (Ugta), a souligné que «l'ère de l'allégeance est révolue» et que «le dernier mot revient à l'urne pour les postes de responsabilité syndicale à tous les niveaux». Outre, cela, le SG de l'Ugta a parlé du Snmg entre autres questions relevant de ses prérogatives syndicales. Labatcha a donné toutes les clarifications susceptibles de s'adresser à la conscience des travailleurs.