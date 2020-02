A la veille de la réunion gouvernement/walis, le président de la Republique, Abdelmadjid Tebboune, a procédé à un mouvement des secrétaires généraux de wilayas, faisant suite au mouvement effectué, précédemment, dans le corps des walis.

Une mesure qui semble rejoindre les principes de la nouvelle gestion des collectivités locales et la stratégie du gouvernement, à relancer la dynamique de développement local et l'acheminement vers l'autonomie de gestion des localités.

C'est dans cette optique que se profilent les nouveaux axes de la stratégie du gouvernement, en matière de restructuration de l'administration et des institutions de l'Etat, conformément aux orientations énoncées par le président de la République, lors de l'ouverture de la rencontre gouvernement-walis, exhortant les élus à prioriser, lors du recrutement, l'aspect des compétences, et non celui des allégeances, et mettre fin aux fausses promesses, et d'oeuvrer à répondre aux inquiétudes et préoccupations des citoyens.

Pour les observateurs, ce mouvement des secrétaires généraux, entre également dans la stratégie de lutte contre la corruption et la bureaucratie qui ont marqué le fonctionnement de l'administration algérienne durant ces dernières décennies, et qui ont lourdement impacté, l'investissement et la réalisation des programmes inscrits. Et ce, à travers des pratiques mafieuses, qui ont pesé de tout leur poids sur l'attribution des marchés publics et du foncier industriel, plongeant le développement local dans les affres des monopoles et des lobbys, qui ont abouti à l'injustice sociale, et au sacrifice des intérêts des citoyens, sur l'autel du clientélisme et des passe-droits.

De ce fait, l'importance de ce mouvement, réside, indéniablement, dans l'importance du poste de secrétaire général de wilaya.

Ce dernier représente l'un des plus importants paliers de prise de décisions et surtout de suivi des programmes et des missions attribuées au wali. Il est chargé, entre autres, d'animer et veiller à l'exécution de l'ensemble des programmes d'équipement et d'investissement au niveau de la wilaya,

d'initier, en collaboration avec les différents services concernés, les plans d'investissement de la wilaya et assurer le suivi de l'exécution, et de suivre l'exécution des délibérations de l'Assemblée populaire de wilaya et des décisions prises par le conseil de wilaya.

C'est donc dans une vision globale, qui inclut l'élargissement des prérogatives des P/APC et des chefs de daïras, conformément aux grandes lignes du nouveau Code des collectivités locales, en phase de finalisation actuellement, que le mouvement des secrétaires généraux intervient pour consolider l'effort du gouvernement à donner une nouvelle image de l'administration, de façon à rebâtir les passerelles de confiance entre l'administrateur et l'administré, et inciter le citoyen à contribuer dans la reconstruction d'un Etat de droit et à investir dans sa localité en tant que contribuable, mais également en tant qu'acteur économique, dans le but de participer à l'émergence de l'autonomie financière et économique des localités.