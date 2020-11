En Algérie, la santé a mauvaise mine. Le constat dressé est de Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

«Le système de santé en Algérie doit aujourd'hui être revu, pour parvenir à une justice sociale plus efficace et solutionner les dysfonctionnements et les erreurs», a affirmé le ministre de la Santé, lors de la présentation du projet de budget de son secteur, dans le cadre de la loi de finances 2021 devant la commission des finances et du budget de l'APN, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar, et cela en dépit du fait que le secteur de la santé est, selon les déclaration du ministre de la Santé, l'un des maillons forts du projet de loi de finances 2021. Il dira dans ce sens que le budget de fonctionnement du secteur qu'il dirige, pour le prochain exercice s'est élevé à 527 961 509 000 DA, soit une hausse de «2,42% par rapport au budget de l'exercice de l'année en cours. Dans son intervention, le ministre de la Santé a mis en avant l'impératif de remédier à toutes les carences du système de santé, en faisant preuve de coordination, de rigueur et de sens élevé des responsabilités, afin d'assurer un service public de qualité qui soit à la hauteur des aspirations du citoyen. Un dysfonctionnement que le ministre de la Santé attribue à l'augmentation de «la population par rapport aux années précédentes, y compris les demandes sanitaires». Après avoir souligné «l'irréversibilité de la gratuité des soins», le ministre a révélé que ses services avaient commencé «un travail de révision de ce système». Néanmoins, ce travail s'est arrêté en raison de l'orientation de tous les efforts vers la lutte contre la pandémie de coronavirus, a plaidé le ministre, avant de préciser que «certains projets de loi dans le secteur de la santé ont été retardés, mais un travail est en cours à l'effet de booster le secteur», d'autant que le plan d'action du gouvernement, dans le domaine de la santé, concerne principalement les mesures relatives au renforcement et à l'organisation de l'offre de soins, dont les grandes lignes portent sur un système de santé planifié pour le rapprochement de la santé du citoyen, la hiérarchisation des soins, le renforcement de la prévention et des soins de proximité, la prise en charge de la transition épidémiologique et des disparités géographiques et ce, dans l'objectif d'assurer des services de qualité, dans le respect de la dignité des malades.