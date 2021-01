Evoquer le logement à Constantine... où en sont les choses depuis la dernière visite du ministre de l'Habitat il y a deux semaines? Comment évolue la situation? Rien n'est rassurant a priori. La visite du ministre ne semble pas avoir calmé les esprits, mais bien au contraire. Les routes et axes sont coupés tous les jours, d'ailleurs depuis dimanche dernier, aussi bien à El Khroub qu'à Guetar El Aïch durant toute la journée des demandeurs de logements réclamaient leur droit, eux qui occupent des abris de fortune où l'hygiène fait défaut. Le centre-ville n'échappe pas aussi aux mouvements de protestation pour l'acquisition de logements que ce soit devant le cabinet du wali ou devant le siège de la daïra. C'est pratiquement au quotidien qu'on assiste à ce genre de situation où des dizaines voire des centaines, de citoyens viennent rappeler que leurs dossiers sont déposés depuis des années. Le problème du logement n'est, certes, pas propre à Constantine, mais demeure irrésolu. Néanmoins, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, a annoncé y a deux semaines à Constantine le lancement d'un programme de 200 nouvelles aides financières à la construction rurale au profit de cette wilaya. Mais cela sera-t-il suffisant pour satisfaire la demande de plus en plus grandissante, d'autant plus que Constantine est de plus en plus peuplée.

En tout cas, pour le ministre, «il est impératif de concrétiser ces aides en concertation avec le secteur de l'agriculture pour mieux rentabiliser ces investissements», cela nous ramène vers le problème de la construction de ce genre de logement dont les bénéficiaires souffrent depuis des années de l'absence du gaz, électricité et de l'eau. Il s'agit du lot de Hamma dont L'Expression avait fait le déplacement pour constater de visu le manque de sérieux des autorités concernées.

Pourvu que le nouveau lancement de ce genre de logement annoncé par le ministre qui a aussi souligné que de nouveaux programmes d'aides à l'habitat rural seront inscrits au profit de cette wilaya, au titre de l'exercice 2021, ne connaissent pas le même sort que les précédents. Cela dit, le ministre «a instruit les responsables locaux à l'effet d'accélérer l'opération d'élaboration des listes des bénéficiaires de ce type de logements, en insistant sur l'importance de la sensibilisation des bénéficiaires de cette formule de logement, appelés à contribuer aux efforts d'aménagement des groupements ruraux pour un développement durable». S'agissant des attributions de logements, rappelons que pas moins de 6 375 logements de type location-vente de l'Agence nationale pour l'amélioration et le développement du logement (Aadl) ont été distribués en présence du ministre lors de son passage à Constantine lequel a remis à titre symbolique 40 attestations d'attribution à leurs bénéficiaires.