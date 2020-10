Le tribunal de Chéraga à Alger ouvrira, aujourd'hui, le procès de Mme Maya, la mystérieuse «princesse de Moretti» présentée comme la prétendue fille cachée du président déchu Abdelaziz Bouteflika. De son vrai, Nachinache Zoulikha-Chafika, Mme Maya comparaîtra aux côtés de ses deux filles, Imène et Sara, les deux anciens ministres Abdelghani Zalène et Mohamed El Ghazi, le fils de ce dernier, Chafi El Ghazi, l'ancien Directeur général de la Sûreté nationale Abdelghani Hamel et cinq autres prévenus. Ils sont poursuivis notamment, pour blanchiment d'argent dans le cadre d'une association criminelle organisée, abus de fonction, violation de la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger, demande et acceptation d'indus avantages en recourant à un agent public ainsi que complicité dans l'octroi d'indus avantages. Le procès de la mystérieuse Mme Maya, est l'un des plus attendus par l'opinion publique. De nombreux citoyens veulent lever le voile sur les rencontres qui se déroulaient dans la villa

143 de la résidence d'Etat de Moretti, entre la principale accusée, de hauts fonctionnaires et des hommes d'affaires. Tous se bousculaient devant le portillon de Mme Maya pour trouver solution à leurs soucis administratifs, faire du business ou nouer de nouveaux contacts sous la houlette de la maîtresse de maison. En contrepartie, ces derniers savaient se montrer généreux! Ce qui a permis à la «princesse» d'amasser une grande fortune. D'ailleurs, la perquisition effectuée dans son domicile de Moretti après son arrestation avec ses deux filles, a permis de découvrir bien cachés dernière un mur, pas moins de 12 milliards de centimes, 270 000 euros, 30 000 dollars, 17 kilogrammes de bijoux en or. Ce n'est là qu'un avant-goût de ce que va bien réserver comme surprises, un procès pas comme les autres.