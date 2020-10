Les services de la sûreté de wilaya d’Oran ont réussi à démanteler un réseau de trafic international de drogue et à saisir près de 11 kg de kif traité et 1,45 million DA. L’un de ses membres a été arrêté au niveau du rond-point de haï «Usto» à bord d’un camion contenant deux colis de kif traité conditionné dans 10 plaquettes pesant 10,8 kg, ainsi qu’une somme de 200 000 DA. Le deuxième mis en cause a été arrêté à son domicile, en plus de la saisie de 400 grammes de kif traité et d’une somme de 1,25 million de DA. Un troisième inculpé (principal fournisseur) a été arrêté après extension de la compétence à une wilaya limitrophe à l’Ouest du pays, avec la saisie d’un camion utilisé dans le transport de la drogue. Les trois personnes arrêtées, âgées de 36 à 58 ans, seront présentées devant la justice pour trafic de drogue, atteinte à l’économie nationale et à la santé publique et infraction à la législation et la réglementation de change et des capitaux.