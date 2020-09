Le retard dans la réception des unités de logements Aadl à Annaba, est, depuis plusieurs jours, le moteur des sit-in des souscripteurs Aadl, la plupart du temps inexpliqués. Et pourtant, les responsables régionaux et locaux, en charge de ce segment d'habitations, multiplient les réunions, pour être dans le timing. Mieux encore, ils ont rassuré les souscripteurs quant à l'imminente attribution. Annonce faite à l'issue des opérations de suivi des chantiers de réalisations, qui ne sont en réalité qu'en phase de parachèvement.

En dépit de toutes les assurances, les souscripteurs Aadl de la wilaya d'Annaba, affichent une détermination accrue, à vouloir créer une anarchie à la résonance démesurée. Ces souscripteurs Aadl ont, pourtant été informés de la date d'attribution, retenue pour le 30 septembre prochain, avant qu'elle ne soit reportée au 1er novembre. Mais cela ne les a pas empêchés de poursuivre leurs actions de protestation. Phénomène devenu récurrent pour mettre de la pression, afin d'atteindre l'objectif visé.

Et dire qu'au moment où l'Etat, à travers toutes ses institutions, oeuvre à la réhabilitation de la confiance administrations-citoyens. Ces derniers persistent dans certaines pratiques. Un fait assimilé vraisemblablement à une manipulation qui ne dit pas son nom. C'est à se demander, quelles différence, feront quelques jours de plus? puisque la majorité des souscripteurs ne vont pas occuper leurs nouveaux logements. Qui prétextera de la rentrée scolaire de ses enfants et qui mettra en avant les travaux devant être effectués.

Entre les uns et les autres, il y a ceux qui prétendront que le bail de location n'est pas encore consommé. Mais dans tous les cas de figure, il y a cette anguille, ou, cette envie de mercantilisme qui domine. En effet, la plupart des logements devant être attribués dans les prochains jours, ne seront pas occupés... Il suffit de faire un tour dans les tours Aadl d'Annaba, pour constater l'ampleur du phénomène des appartements inoccupés. Certains loués, d'autres appartenant à des personnes en dehors de la wilaya d'Annaba, restent fermés à longueur d'année. Là est toute la question! Ces souscripteurs au segment Aadl se disent ne pas être des locataires chez «les biens vacants». Ils se targuent d'avoir payé leurs logements, oubliant qu'ils n'ont apporté qu'un apport financier et que ces unités sont encore la propriété de l'Etat.

Il faudra d'abord leur expliquer la situation. En attendant, les prétendants à ce segment d'habitat à Annaba, ont réussi à mettre la pression et les pouvoirs publics de la wilaya d'Annaba, ont décidé de prendre le taureau par les cornes. Il a été décidé d'une remise d'actes d'affectation aux familles bénéficiaires. L'opération aura lieu aujourd'hui, au siège de la wilaya d'Annaba, où une cérémonie sera organisée, pour la remise symbolique de 25 actes d'affectation d'unités Aadl 2, de 2013, relevant d' un quota de 336, sur le site des 837 unités parachevées, à la nouvelle ville de Draâ Errich. Pour ce qui est des 311 souscripteurs restants, ils sont appelés à se rapprocher des services Aadl d'Annaba, pour retirer les affectations de leurs logements qui sont fin prêts pour être occupés. Par ailleurs, s'agissant des 501 autres unités, relevant du même programme, elles affichent un taux très avancé de réalisation et seront bientôt livrées.

Notons que la visite de Tarek Belaribi, directeur général de l'Aadl, à Annaba, a boosté les différents chantiers de réalisation d'unités Aadl. Par ailleurs, il est à noter que le nombre définitif des demandeurs de logements type Aadl, est arrêté à 18 000.

Ces derniers, certes, sont soumis à diverses contraintes, dont le coût excessif de la location, mais cela ne doit en aucun cas être un motif mal placé.