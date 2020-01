Encore des bidonvilles. Les membres de la commission de l’habitat près la délégation exécutive de la commune d’Oran viennent de peaufiner leur rapport dans lequel ils mentionnent, tout en tirant l’alarme, avoir recensé pas moins de 200 bidonvilles dressés récemment dans des terres agricoles et forestières de la localité de Bouamama, à l’ouest de la ville d’Oran. Le rapport fait état de 45 taudis érigés dans la ferme agricole de Khemisti, 70 favelas dans le lieudit Château et 40 autres dans la forêt de Mordjadjou. Ces 200 favelas ayant poussé avec une célérité surprenante, ont vu le jour juste après la démolition récemment de 200 autres dans le tissu forestier rattaché à la même délégation. Pourtant, l’on mise gros sur la démolition incessamment de pas moins de 22 000 taudis essaimant cette localité. «C’est le grand défi à lancer vaille que vaille», a-t-on confié à L’Expression. L’on ne jure que par le passage à l’acte coûte que coûte. «Nous allons lancer incessamment la procédure portant sur la démolition de plusieurs milliers de bidonvilles d’El Hassi», dixit Badredine Dinar, délégué du secteur urbain d’El Badr. «22 000 taudis sont concernés par cette opération», a ajouté la même source. L’habitat précaire et les bidonvilles défigurent la wilaya d’Oran. La situation urge étant donné que la capitale de l’Ouest se prépare activement pour la domiciliation des JM 2021, occasion durant laquelle on doit donner la meilleure image de cette ville qui a, par le passé, raflé le titre de la cité la plus propre d’Algérie. Pourquoi pas maintenant ? Le rasage des bidonvilles est mené simultanément avec la prise en charge des occupants des habitations précaires. Dans un rapport présenté récemment, quelque 6 000 logements sociaux, sur les 13 000 prévus à la distribution avant la fin de l’année, seront consacrés à l’éradication de l’habitat précaire, notamment au niveau du site des Planteurs, le bidonville de l’ex-résidence universitaire la Cumo et d’autres sites à Sidi Chahmi, Hassi Bounif, etc. La wilaya d’Oran met le paquet dans ce sens, se référant au constat fait de visu sur les conditions de vie des citoyens. Rassurants ont été les responsables locaux, faisant état du relogement des habitants concernés, dès l’achèvement des logements qui leur sont destinés. D’ailleurs, une commission technique a recensé toutes les familles en question au mois de septembre de l’année dernière. C’est donc parti pour un nouveau round de relogement dans le cadre de la prise en charge des occupants des habitations précaires. À leur grand bonheur, 230 familles, ayant bénéficié des logements par voie de pré-affectation, viennent d’occuper leurs habitations décentes, bâties dans la nouvelle cité de Belgaïd, située dans la partie Est de la ville d’Oran. Les bénéficiaires sont constitués essentiellement des résidents ayant occupé, pendant de longues années, des maisons précaires dans le secteur urbain d’Es Seddikia. La deuxième phase de la grande opération de relogement pour l’année 2019 est donc lancée, tel que prévu au mois de juillet dernier.