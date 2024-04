Quel plaisir de tomber nez à nez dans l'enceinte de la cour de Tizi Ouzou, sise, rue «Med Seddik Gantri», l'ex-président de cour de cette même ville, durant la «décennie noire», assassiné dans les environs d'El Madania(Alger), alors qu'il venait de prendre son paquet de quotidiens. Tizi ouzou a perdu, pendant la folie meurtrière des terroristes en liberté, ses meilleurs enfants, de tous les secteurs, artistique, de l'information, judiciaire, etc. tels Tahar Djaout, Ferhat Cherkit, Ourtillani, Saïd Makbel, et autres, Gantri. C'est pourquoi trente ans après, c'est avec un réel plaisir que nous rencontrons Me Mokrane Aït -Larbi, Me Ameur Zaïdi, et tous les anciens avocats, tel le bâtonnier Chellat, toujours debout, et ponctuel avec ses justiciables, malgré le poids des ans. Il nous lancera en guise de boutade, lorsque nous apprenons que ce dimanche, il attend que son client passe en criminelle, pour un grave crime: «Je ne peux pas m'arrêter de bosser sous la robe noire, car je ne pourrais jamais supporter de rester at. home, aux environs de la cuisine, car je ne servirais à rien, et surtout à personne! Je préfère passer quelques heures en compagnie de collègues, et de magistrats, prêts à apprendre à mon âge, aux côtés des jeunes loups, que la corporation met de temps en temps dans le bain des plaidoiries et du droit de la défense du citoyen. Puis, après nous avoir demandé des nouvelles du sévère Abdelhalim Bezaoucha, ancien président de la 1ère chambre pénale de la cour, il nous révéla qu'il a toujours eu en horreur, de tels magistrats, mais Bezaoucha, lui, compensait sa sévérité par une intégrité sans faille. Il évoque en bien, le défunt président de la cour Bezzi, et l'ex-excellent procureur général, Med Tayeb Lazizi, aujourd'hui, fidèle, garant des ressources humaines au ministère de la jJustice, toujours prêt à être là où il faut, quand il faut.» Nous quitterons le bâtonnier Chellat, qui avait rejoint la salle d'audience, pleine à craquer!