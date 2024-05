Ce sont les recours qui se poursuivent de manière effrénée. Cette opération est ouverte juste après l'achèvement de la dernière grande opération ayant abouti au relogement de plus de 800 familles. Ces dernières occupaient les bidonvilles de Ras El Aïn à Sidi El Houari. «Les contestations réglementaires seront clôturées demain», a-t-on indiqué, expliquant que «des familles se sentant lésées dans leur droit de relogement lancé en fin de semaine sont en droit de contester légalement ce qu'elles appellent le rejet de leur dossier au logement social soutenu par les services de l'État». Les mêmes sources soulignent que «tous les recours passeront au peigne fin et sans aucun mouvement à la réglementation». Les services en charge du traitement de cette question ont été destinataires de plus de 100 recours émanant des familles se sentant lésées de leur droit au relogement, ces dernières interpellent les pouvoirs publics les invitant à reconsidérer la situation en étudiant leurs cas. Cette opération est assumée par la daïra d'Oran et supervisée par la wilaya d'Oran, les deux institutions étatiques ont pris en compte les critères mis en place dans le cadre de l'attribution du logement social. Le bénéficiaire, devant être résident des lieux ciblés par le relogement, est appelé à présenter un dossier de recours. Par ailleurs, les services en charge de l'habitat s'apprêtent à lancer dans les prochains jours une troisième opération d'envergure portant sur le relogement des familles occupant des taudis du lieudit Miranda à Ras El Aïn, dans le contrebas du quartier des Planteurs et du Mont de Murdjadjou. Les deux précédentes opérations ont été sanctionnées par le relogement d'un important nombre de familles en mal de logement. La dernière en date remonte en fin de semaine passée. Elle a été marquée par le relogement de pas moins de 833 familles Celle-ci s'est déroulée dans un climat de joie et d'ambiance festive. Les bénéficiaires ont fait leurs adieux aux bidonvilles qu'elles ont occupés, des décennies durant, dans le quartier de Ras El Aïn. La première opération a été lancée le mois d'octobre dernier. Elle a été marquée par le relogement de 1 337 familles résidant au même quartier, Ras El Aïn. À la faveur de ces opérations suivies de démolitions des taudis, le spacieux terrain de Ras El Aïn s'éclaircit donnant d'ores et déjà une vue désormais dégagée vers le mont du Murdjadjou et le quartier des Planteurs.