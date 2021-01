Les éléments de la brigade de recherches et d'intervention (BRI) de la police judiciaire de la sûreté de wilaya viennent de mettre fin à l'activité illicite d'un faussaire, a rapporté un communiqué de presse. Selon la même source, cette grosse prise est le résultat d' informations parvenues aux services de sécurité, faisant état de la falsification de la monnaie nationale par un individu. Exploitant minutieusement les données en leur possession, les limiers de la BRI, sont parvenus à identifier le mis en cause et mettre la main sur la caverne d'Ali Baba. La perquisition opérée, sur la base d'une réquisition du procureur général près le tribunal d'Annaba, a permis la découverte dans le domicile du suspect, de nombreuses liasses de faux billets de banque, totalisant la coquette somme de 376 millions de centimes, précise le communiqué. Dans le détail, les informations apportées par la même source, font état de la découverte de 1 092 billets de banque en coupures de 1000 DA et 1 338 billets en coupures de 2000DA. Il a également, été découvert et saisi, des coupures en papier blanc, prêtes à être falsifiées ainsi que plusieurs téléphones portables. Bien que rien n'ait filtré sur le lieu de la découverte, il demeure néanmoins, qu'il s'agit d'un individu originaire d'Annaba et domicilié à la ville d'Annaba. Selon les indiscrétions récoltées auprès d'une source sécuritaire, il s'agit d'une affaire qui, a priori, a trait à un trafic de réseau, nous dit-on. Le filetage du listing des numéros de téléphones, devra déterminer si le prévenu travaillait en solo ou au sein d'un réseau, nous explique-t-on. Pour des raisons ayant trait au secret de l'enquête, notre source s'est abstenue de s'étaler sur les informations. Soumis aux mesures d'usage, le faussaire, âgé de 37 ans, a été déféré par-devant le magistrat instructeur, près la circonscription de compétence. Le prévenu a été placé sous mandat de dépôt, pour falsification de monnaie nationale et faux et usage de faux de billets de banque.