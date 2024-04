Le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) a organisé, lundi à Akbou, une réunion des groupes de discussion des jeunes dans le cadre du programme du Conseil, visant l'association et l'implication des jeunes algériens dans l'élaboration d'une vision prospective et futuriste, au niveau local. À l'occasion, les préoccupations des jeunes de cette wilaya ayant affiché leur disposition à apporter leur contribution en matière de développement local et insuffler une nouvelle dynamique sur tous les plans, ont été abordées. Les activités étaient une opportunité de formuler des propositions pratiques afin de concrétiser la vision des jeunes. L'accent a été mis sur l'importance de promouvoir les capacités des jeunes des communes et de les habiliter à mener la dynamique de développement que connaîtront ces communes. Le droit à la participation citoyenne est expressément consacré par des instruments juridiques assurant l'implication constructive de la jeunesse dans le développement local et notamment sa participation effective aux débats et aux prises de décisions la concernant. L'association des jeunes à la prise de mesures, au niveau local, est conçue comme un des enjeux majeurs de la décentralisation. Pourtant, les jeunes ne participent pas à la conception de la politique. C'est dans le but d'inciter bon nombre de jeunes à s'y impliquer. Les participants, réunis sous la représentation du Conseil supérieur de la jeunesse, en présence du directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya, le chef de daïra d'Akbou et le président de l'APC, avec l'implication de jeunes du mouvement associatif ont discuté de l'un des sujets d'actualité les plus importants, à savoir l'autonomisation politique des jeunes. Les trois animateurs de l'atelier ont abordé les principaux sujets, dont la conscience politique chez les jeunes, la participation électorale des jeunes et son rôle dans l'atteinte du développement local.